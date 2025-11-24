Por que seria importante falar de Val Marchiori?

Val Marchiori fala sobre o tratamento de câncer de mama e planos de saúde: mobilização por informação - (crédito: Reprodução Instagram )

Talvez uma das profissões mais caóticas do Brasil seja o jornalismo. Enquanto pensava em um tema para abordar neste nobre espaço, dezenas de ideias me atravessaram: crise política, desafios ambientais, final de ano, segurança pública. Tudo parece acontecer em grande intensidade e ao mesmo tempo. É difícil olhar para temas aparentemente menos urgentes, mas, às vezes, são justamente eles que mais importam. Nos últimos dias, ando pensando em algo inusitado, mas persistente: a luta contra o câncer de Val Marchiori.

Há cerca de duas semanas, deparei-me com um story da empresária chorando. Em poucos segundos, entendi que Val passava por uma sessão de quimioterapia. Ela enfrenta um câncer de mama. Deitada em uma cama, os famosos cabelos loiros estavam cobertos por uma espécie de capacete — que, após uma breve pesquisa, descobri ser uma touca de resfriamento, usada para tentar evitar a queda de cabelo durante o tratamento.

No vídeo, Val tinha lágrimas no rosto ao reclamar da dor e perguntava à pessoa que filmava: "Será que eu vou aguentar?"

Val ficou conhecida nacionalmente entre 2012 e 2013 ao participar do reality show Mulheres ricas, da TV Bandeirantes. O programa expunha o estilo de vida da elite feminina paulistana, e Val se destacou pelo comportamento explosivo, pela personalidade combativa e pelo bordão "Helo". Rapidamente virou manchete, meme, objeto de fascínio — e de rejeição.

As redes sociais não tinham o alcance de hoje, mas o hate já existia. Lembro bem como era comum detestar Val e o que ela representava — um estilo de vida mais performático do que profundo. O tempo passou e ela seguiu no mundo digital exibindo luxo, beleza e viagens.

Mas, em agosto deste ano, Val surpreendeu ao revelar o diagnóstico de câncer de mama.

Desde então, a mulher ressignificou o conceito de vulnerabilidade. Expôs medos, choros, cortes de cabelo, crises e até críticas duras a planos de saúde que tentaram barrar parte do tratamento. É raro ver figuras públicas, especialmente do universo das "subcelebridades", compartilharem fragilidades tão diretamente. Mas Val fez isso — talvez por necessidade, talvez por coragem, talvez pelos dois motivos.

A grande verdade é que a vida parece sempre cheia de urgências. Queremos um salário melhor, uma casa nova, um carro mais bonito, cabelos mais brilhantes, a festa mais badalada, postar o meme mais atual. Queremos opinar sobre o escândalo político da semana, sobre as decisões de Moraes, sobre o cancelamento do momento.

E, no entanto, esquecemos com facilidade que absolutamente nada — nada mesmo — é tão importante quanto algo simples e silencioso. A nossa saúde. A exposição de Val acende uma discussão necessária sobre como lidamos com doenças graves quando elas deixam de ser estatística e ganham rosto, voz e nome. A dor é universal, não distingue classe social, fama ou poder.

A luta contra o câncer de Val Marchiori é importante por isso: lembrou milhares de pessoas do que realmente importa.



