TJDFT: uma jornada de inovação na Justiça

» WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)

À medida que o ano de 2025 se aproxima do fim, é oportuno refletir sobre os passos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em sua trajetória de modernização. Uma das prioridades da nossa gestão foi a implementação do Programa de Transformação Digital (PTD), lançado em junho de 2024. Mais do que um conjunto de projetos tecnológicos, o PTD reafirma o compromisso do TJDFT com uma prestação jurisdicional eficiente, centrada na qualidade e alinhada às demandas contemporâneas.

Em sua essência, o PTD traduz uma visão de futuro: a convicção de que a Justiça moderna depende da inovação tecnológica sem perder de vista o valor humano, elemento inexorável para cumprir a missão institucional. Como destaca Guilherme Horn (2021), "a inovação é responsabilidade de todos na organização", exigindo criatividade, senso crítico e, sobretudo, indignação diante de serviços ineficientes e burocracia excessiva.

Para transformar produtos e serviços, o PTD foi estruturado em cinco eixos: Inteligência Artificial (IA), Qualidade de Dados, Melhoria e Automação (PJe), Capacitação, Colaboração e Comunicação Digital. O programa está em consonância com a Resolução nº 370/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Mais do que tecnologia, o PTD simbolizou, ao longo deste ano, uma mudança de mentalidade: integração, colaboração e propósito compartilhado. Um movimento que uniu setores estratégicos do Tribunal em torno de um ideal comum — tornar a Justiça mais ágil, acessível e inteligente. Nosso desafio tem sido sair da zona de conforto, abandonar paradigmas burocráticos e ousar inovar. No TJDFT, essa coragem se traduziu no uso responsável e seguro da IA generativa, sempre preservando princípios da ética, segurança cibernética e centralidade humana.

Essa jornada tem sido sustentada por investimentos em tecnologia e no desenvolvimento das pessoas. Nosso modelo de competências se apoia no tripé: futuro (inovação e análise crítica), resultados (aprendizado contínuo e foco no usuário) e pessoas (comunicação e inteligência emocional). Cursos especializados, oficinas práticas, laboratórios de inovação e um encontro nacional criaram o ambiente necessário para incorporar uma cultura de inovação, colaboração e aprendizado contínuo no desenvolvimento de competências digitais.

Dessa união nasceu a Galeria de Agentes Inteligentes do TJDFT — espaço colaborativo onde magistrados(as) e servidores(as) desenvolvem e compartilham soluções de IA para atividades judiciais e administrativas. Entre os agentes já disponíveis, estão Ementa Padrão, Relatório de Processos Cíveis, Habeas IA, Petição Check, Tullius, Malu, entre outros.

O PTD também consolidou mecanismos de automação que qualificaram a gestão judiciária, ampliaram a interoperabilidade dos sistemas e reforçaram a segurança da informação. Avançamos na utilização ética da IA, com agentes digitais voltados ao apoio das atividades judiciais e administrativas.

Novas soluções de IA integradas ao PJe também foram desenvolvidas, como o OdinGPT — um assistente jurídico que resume processos, indica precedentes, temas e classes processuais — e o STELA, que auxilia o exame de admissibilidade.

Essas iniciativas demonstram que a verdadeira transformação digital não se limita à implantação de sistemas: ela depende do desenvolvimento de competências humanas e tecnológicas capazes de sustentar uma Justiça mais ágil, transparente e confiável.

Reconhecendo a riqueza dessas experiências, o Tribunal lançará, em 16 de dezembro, durante a última sessão do Pleno, o livro Transformação digital e inteligência artificial em prática: casos, tecnologias e impactos no TJDFT. A obra, disponível gratuitamente em versões impressa e digital, revelará em detalhes inéditos como o TJDFT conduz uma das mais ousadas jornadas de inovação do país. Para acessar, visite: E-books — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Recentemente, o TJDFT recebeu, pela sétima vez consecutiva, o Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Diamante, como um dos melhores tribunais de médio porte do país, com destaque em tecnologia, cuja meta foi 100% atendida, o que confirma estarmos no caminho certo.



