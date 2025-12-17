InícioOpinião
Terror, ameaça constante

O abjeto ataque à celebração da festa judaica de Hanukkah, em Sydney, também reflete o antissemitismo, disseminado em resposta à política levada a cabo por Israel

Rabino discursa diante de memorial às vítimas do ataque, em Sydney - (crédito: David Gray/AFP)
As imagens de dois atiradores disparando seus fuzis contra civis indefesos, em uma praia de Sydney (Austrália), estarrecem, amedrontam e nos levam à percepção de que o terrorismo persiste como ameaça real e latente. Enquanto organização terrorista, o Estado Islâmico (EI) foi destroçado durante a guerra civil na Síria, depois de uma série de execuções bizarras, que incluíram decapitações e afogamentos dentro de jaulas. Tudo registrado em câmeras para semear o horror. Mas, enquanto ideologia, permanece viva e à espreita, como uma força do mal que inspira grupos e os chamados lobos solitários.

O ataque à celebração da festa judaica de Hanukkah, na Praia de Bondi, é abjeto, condenável, monstruoso, indizível. Mas, também, reflete o antissemitismo, disseminado em resposta à política levada a cabo pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A história mostra que atentados terroristas de motivação religiosa islâmica têm sido relacionados à política expansionista e militar de Israel. Quem não se lembra, ou ao menos não leu sobre o atentado contra a delegação israelense durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 5 de setembro de 1972, assumido pelo grupo Setembro Negro? Seis treinadores judeus e cinco atletas foram mortos.

Quem não acredita que o massacre de 7 de outubro de 2023 tenha sido uma resposta — ilógica, monstruosa e dantesca — a décadas de ocupação? O que esperar de uma guerra de dois anos que matou mais de 72 mil palestinos, feriu outras centenas de milhares e arrasou com cidades inteiras?

Nenhum atentado terrorista se justifica. O extremismo religioso e o antissemitismo talvez perderiam espaço se o Estado de Israel aceitasse a criação de um Estado palestino independente, soberano e autônomo, colocando fim a uma ocupação que somente semeou caos, destruição, mortes e ódio irracional. Até que esse cenário deixe de ser utópico, os países têm que investir pesado em ações de contraterrorismo e inteligência. Isso inclui o intercâmbio entre as agências especializadas de diferentes governos, com a troca de informações sobre complôs e potenciais jihadistas.

A ideia é impedir que a fase conspiratória e preparatória do atentado aconteça, desmantelando células terroristas e investigando potenciais "lobos solitários", antes mesmo que promovam carnificinas. Vigilância metódica, precisa e constante. Precaução também é a regra para mitigar tragédias. Paris cancelou a festa de réveillon, ante o medo de uma repetição dos ataques de 13 de novembro de 2015. Atentados têm ocorrido com frequência nas tradicionais feiras natalinas na Europa, mais precisamente na Alemanha — principalmente com atropelamentos em massa. Dessa vez, uma atenção ainda maior das autoridades europeias mostra-se crucial. O cenário no Oriente Médio, infelizmente, tem fomentado um clima propício para o horror.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 17/12/2025 06:00
