Por elas e para elas

A cada seis horas, uma mulher é assassinada no Brasil por um homem. A cada seis horas, um homem se sente no direito de impor o vazio e a dor às famílias por julgar ser dono daquela a quem um dia jurou amor

Feminicídio - (crédito: Maurenilson Freire)
Tainara Souza Santos, 31 anos, dois filhos.  Maria de Lourdes Freire Matos, 25. Evelyn de Souza Saraiva, 38. Tainara foi atropelada e arrastada pelo carro por um quilômetro. Pernas e sonhos amputados. Maria de Lourdes recebeu duas facadas no pescoço. Corpo queimado, destruído pelo ódio doentio e insano. Evelin acabou baleada à queima-roupa. Seis vezes nas pernas. O atirador alertou que ela não ficaria com mais ninguém e ameaçou matar a família da ex-namorada ao saber que ela estava se relacionando com outra mulher. De Maria de Lourdes, restaram para a família a saudade, as fotos e o saxofone que ela amava tocar. Tainara terá que reaprender a viver na cadeira de rodas — a mãe prometeu que, a partir de agora, será as pernas da filha. Evelyn precisará lidar com o trauma da violência sofrida atrás do balcão de uma pastelaria e com as sequelas dos seis tiros. Escrevo esse texto em homenagem a elas. Mas também em memória de tantas mães, filhas e irmãs cujas vidas foram ceifadas por covardes. Eu me silencio por elas. 

A cada seis horas, uma mulher é assassinada no Brasil por um homem. A cada seis horas, um homem  se sente no direito de impor o vazio e a dor às famílias por julgar ser dono daquela a quem um dia jurou amor. Muitas vezes, o assassinato ocorre na frente dos filhos. Crianças que, além de verem a mãe agonizar, serão obrigadas a prosseguir com a vida sem o afeto, o beijo, o sorriso e o abraço de quem as colocou no mundo. A tragédia do feminicídio tem tantas camadas. O sentimento de posse e o desprezo pela mulher moldam potenciais feminicidas.  Tainara, Evelyn e tantas outras precisam de toda a proteção do Estado para que não se tornem estatísticas e não tenham o mesmo fim de Maria de Lourdes. O Estado tem a obrigação moral de agir com o máximo rigor da lei e punir os algozes. Mas, também, de viabilizar campanhas de conscientização e de prevenção ao feminicídio. 

As escolas e as famílias são importantes multiplicadores de ações de combate ao feminicídio. Meninos devem ser educados para respeitar, cuidar e proteger as meninas. Cabe aos pais e professores investirem em uma cultura de paz, em uma educação focada na igualdade de gêneros. Reforçar a ideia de que o corpo não pertence ao próximo e que amor não subentende posse. Também são cruciais leis mais severas, com punições rigorosas aos agressores e assassinos, sem progressão de pena.  

Não se bate em uma mulher nem com uma flor. Homens que violentam, agridem e matam não são homens no sentido estrito do termo. São seres covardes e abjetos, desprovidos de sentimentos. Não apenas misóginos e machistas, mas monstros de si mesmos, por não conseguirem lidar com frustrações e desilusões amorosas. A eles, minha repulsa e meu nojo. À Tainara e à Evelyn, força. À Maria de Lourdes e a tantas outras Marias, Joanas, Isabéis, Lívias, Paulas, Carlas, etc, meus sentimentos e meu pesar por tantos sonhos destroçados pelo caminho.

 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 10/12/2025 06:01
