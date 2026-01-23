José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A assinatura do tratado entre União Europeia e Mercosul nesta semana tem uma dimensão tão grande que torna impossível ser assimilado agora seu significado. Basta saber que será uma das maiores zonas de livre-comércio do mundo e, para nós, consolida o Mercosul definitivamente, pois já sobreviveu a algumas agressões sérias. A primeira no governo Menem, com a limitação dos seus sonhados objetivos para uma visão mais estreita.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Limito a dizer que, sem o presidente Alfonsín, não teríamos acordado a Declaração de Iguaçu, com sua principal consequência, o Mercosul. Também crucial foi a ajuda do presidente Julio Sanguinetti, outro eminente homem público, que participou das negociações e foi um algodão entre vidros naquele tempo de relações difíceis no Cone Sul.

Embora as ideias tenham partido de mim, sem o fim das rivalidades entre Argentina e Brasil não teríamos chegado a nada. O grande estadista da América, presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, aceitou nossa proposta, com aquele mesmo sentimento de Sáenz Peña: "Tudo nos une, nada nos separa".

Há um provérbio chinês que diz: "Toda vez que formos beber água num poço, não devemos esquecer quem o abriu". Quando ouvi, nesta semana, o presidente da Argentina esquecer o seu predecessor histórico, o seu primeiro antecessor democrático, fiquei com a impressão de que uma omissão grave fora cometida. Se Alfonsín estivesse vivo, ele diria: "Esqueceram de mim!" (Quanto a mim, nenhuma queixa, pois o presidente Lula tem sido muito generoso comigo ao manifestar publicamente a minha participação decisiva para a existência do Mercosul).

Paulo Tarso Flecha de Lima, Thompson Flores e Rubens Ricupero muito me ajudaram a clarear os objetivos do Mercosul e, já naquele 30 de novembro de 1985, estávamos em Iguaçu. O encontro teve meticuloso planejamento. Estabelecemos que devíamos levar toda a nossa cúpula militar, os três ministros, para começarmos a abrir as janelas da desconfiança e fixar nossos propósitos de construir um novo tempo com novo patamar em nossas relações. O clima da época era totalmente diferente do de hoje. Havia o propósito permanente de piorar nossas relações. Tudo mudou. Desapareceram as rivalidades e, hoje, as relações culturais, de turismo e de amizade estão cada vez mais presentes. E jamais permitiremos retroceder. Como lema, adotamos: "Vamos crescer juntos".

Leia também: Vítima da covardia e da lei

A Declaração de Iguaçu, que então firmamos, é o documento básico dessa política. Ela é o marco que pode ser igualado ao Tratado Franco-Germânico, que possibilitou o início do Mercado Comum Europeu. Disse, àquela época, ao presidente argentino que devíamos marcar nossos governos com o gesto histórico de encerrarmos todas as rivalidades, estabelecendo uma política de estreita cooperação, visando a estabelecer, no futuro, um mercado comum entre os dois países, Brasil e Argentina, incluindo o Uruguai e outros países da região.

Devíamos sair da retórica para os fatos. Falamos sobre o ponto delicado da política nuclear e manifestei o desejo de abrirmos nossas caixas pretas, de país a país, estabelecendo uma aberta cooperação nesse setor, o que foi possível com fatos que depois se confirmaram: a minha visita a Pilcaniyeu, nos Andes, onde estava localizada a usina argentina de enriquecimento de urânio, e a posterior inauguração, pelo estadista argentino, da nossa fábrica de Aramar, quando dominamos a tecnologia do urânio enriquecido através do processo de centrifugação.

Voltemos a Iguaçu. Lá ocorreu o gesto corajoso e simbólico de um sagaz homem público, Alfonsín. Esse gesto mostraria sua determinação de aderir a minhas propostas. Sem figurar no programa, sem que a ninguém ele tivesse dito — e, penso, dominando a incompreensão existente em alguns setores militares que o acompanhavam —, o presidente argentino, quando lhe disse que nosso hotel estava a dois quilômetros da Barragem de Itaipu, me respondeu: "Presidente Sarney, vamos visitar Itaipu?" Em seguida, lá estávamos e batíamos uma foto — considerada impensável, pela sensibilidade do problema das águas do Paraná e a construção da hidroelétrica no sangradouro da barragem. Por essa foto, ele pagou duas rebeliões e uma cerrada crítica: os dois presidentes, tendo como fundo as águas que desciam do vertedouro de Itaipu, demonstrando uma vontade política forte, que haveria de mudar os rumos do Cone Sul.

A ideia do Mercosul teve como exemplo o modelo do Mercado Comum Europeu, visando a integração, não só no terreno econômico, mas também político, cultural, físico. Ao contrário de uma visão livre cambista, de Zona de Livre Comércio, nós nos propusemos a fazer uma comunidade de nações. A Assembleia Constituinte brasileira colocou no art. 4º da Carta Magna, entre os princípios nacionais, "buscar a integração dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações".

Leia também: Por um pacto político que resolva a questão fundiária na Amazônia

O Mercosul começou como um mercado de mais de 200 milhões de habitantes e um PIB combinado de US$ 800 bilhões. Hoje,é um gigante com 300 milhões de consumidores, e o PIB quase alcançando três trilhões de dólares (US$ 2,8 trilhões).

No terreno político também o Mercosul consolida nossas instituições democráticas, que possibilitaram um projeto dessa envergadura. É bom lembrar que a iniciativa de criar o Mercosul só foi possível depois que Argentina, Brasil e Uruguai se redemocratizaram. O Mercosul é resultado da democracia no continente. Nela nasceu esse projeto que não tem volta, talvez o fato mais importante na região.

Como disse Padern Martinez, então prefeito uruguaio de Rivera, cidade fronteiriça a Santana do Livramento: "O Mercosul foi o fato mais importante desde nossas independências".