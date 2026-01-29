Violência de gênero nas escolas

Mais uma jornada escolar tem início. Uma parte das instituições particulares já retomou as aulas, outra parte e unidades públicas voltam agora em fevereiro. Para muitos estudantes, é um retorno normal; já outros são tomados pela angústia, porque o local em que deveriam se sentir seguros é, na verdade, um ambiente hostil, especialmente por causa do bullying, nem sempre combatido efetivamente por estabelecimentos de ensino.

Mas vou me ater aqui a uma forma de agressão apontada na pesquisa "Livres para sonhar: percepções da comunidade escolar sobre violências contra meninas", divulgada no fim do ano passado pela ONG Serenas.

O levantamento apresenta dados sobre a violência de gênero no contexto educacional, que contribui para que meninas se sintam constrangidas, intimidadas e mesmo impotentes ante os episódios. Há vários recortes. Um deles aborda a violência baseada no gênero praticada por meninos contra colegas, que se manifesta na forma de comentários constantes sobre o corpo e o comportamento delas, xingamentos, contatos físicos forçados e exposição não consentida da intimidade.

Um quarto dos professores ouvidos no estudo afirma que acontecem com frequência situações em que alunos — e até mesmo alunas — chamam colegas de "vagabunda", "vadia" ou similares. E 23% dos docentes relatam o mesmo sobre estudantes sexualizando meninas por conta da roupa ou do comportamento delas. O assédio — diz a pesquisa — também é praticado por quem deveria orientar e proteger. "Não são raros os relatos de professores que se comportam de forma inadequada e abusiva com alunas."

De acordo com as informações, entre os meninos, a violência de gênero acontece por meio da imposição de normas rígidas de comportamento, sob pena de terem sua masculinidade colocada em dúvida. "Na prática, o que vemos é reprodução de comportamentos machistas e violentos e naturalização como 'brincadeiras'. Quem não participa dessas dinâmicas, assim como quem manifesta qualquer tipo de emoção ou sofrimento, pode ser ofendido e até excluído do grupo", ressalta o texto.

A pesquisa ouviu 1.400 pessoas — estudantes, professores e lideranças educacionais — das cinco regiões do país. O intuito é fomentar o debate sobre prevenção de violências de gênero na educação. Segundo destaca a ONG, esse tipo de agressão "ainda é subestimada ou mal compreendida pelas redes de ensino; há resistência institucional em abordar temas considerados 'sensíveis'; e faltam preparo, apoio e diretrizes claras para que educadores se sintam seguros e amparados ao enfrentar essa realidade".



