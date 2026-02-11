InícioOpinião
Sobre Trump e Bad Bunny

Foi preciso o rapper porto-riquenho Bad Bunny transformar sua apresentação no Superbowl em ato político e em protesto para irritar o presidente Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a performance de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, afirmando que foi uma "afronta" à nação e que ninguém conseguia entender a apresentação inovadora em língua espanhola - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and JOSH EDELSON / AFP)

Dear President Donald J. Trump, não é preciso ter cojones para entender que os Estados Unidos não são a América. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento em geografia concluirá que o seu país faz parte do continente americano. Portanto, soa, no mínimo, megalomania acreditar que o senhor preside a América. Propagar ao vento que a "América" tem que ser "grande novamente" e colocar agentes mascarados para perseguir e matar imigrantes latinos me parece contrassenso e ilógico.

Os Estados Unidos são construídos com o suor de estrangeiros, muitos deles não documentados. São eles que se submetem a condições de trabalho duras para terem acesso ao chamado "american dream". Fazem parte de empregos rejeitados pelos cidadãos dos EUA e ajudam a movimentar a economia. São 35,1 milhões de trabalhadores latinos, que somam 19,1% da força de trabalho total. Geram um Produto Interno Bruto (PIB) da ordem de US$ 4 trilhões — seis vezes mais do que o de toda a Argentina. Perseguir, expulsar, impor uma política de terror e criticar imigrantes é um ato tão inteligente quanto socar a ponta de uma faca.

Foi preciso o rapper porto-riquenho Bad Bunny transformar sua apresentação no Superbowl em ato político e em protesto para irritá-lo, senhor presidente. Ele escrachou ao mundo o que o senhor e sua ideologia cega insistem em não ver. A América é muito mais do que cidadãos fluentes em inglês. Ela abriga povos fluentes em espanhol, francês, português e até holandês. São 35 nações de um tecido social e cultural rico e diversificado. Incluem 1,06 bilhão de pessoas dotadas de sentimentos, de sonhos (nem sempre o "American dream") e de aspirações. Uma ínfima maioria tem planos de entrar nos EUA para tentar mudar de vida. Quando o líder da nação mais rica do planeta trata vizinhos como o quintal de sua casa e celeiros de criminosos, há algo muito errado aí.

Basta um pouco de noção de história para saber que o seu país, Trump, tem causado danos irreparáveis a esta América da qual o senhor acredita não fazer parte. Foi assim com a derrubada de Salvador Allende e a ascensão da ditadura de Augusto Pinochet no Chile. Ou com estrangulamento da economia de Cuba, após a imposição de um embargo econômico imoral. Ou com a deposição e captura de Nicolás Maduro, na Venezuela, sem ater-se à necessidade de mudança de regime. A repressão segue sendo princípio do chavismo, agora comandado por Delcy Rodríguez. Ou com a ocupação da Nicarágua, entre 1912 e 1933, e a guerra dos "Contras", incapazes de pôr fim ao sandinismo.

Descer do salto alto e reconhecer a grandeza de todas as nações da verdadeira América é uma atitude de nobreza ímpar. Os EUA podem estabelecer relações construtivas com países latinos — com amplos e respectivos benefícios. Tio Sam, passou da hora de perceber que existe muito mais para além de seu mundo encantado. Trump, sugiro rever, por várias vezes, a apresentação de Bad Bunny no último domingo e tentar aprender algo.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 11/02/2026 06:00 / atualizado em 11/02/2026 06:40
