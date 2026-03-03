Bloco do Ney

Ícone da música popular brasileira, Ney Matogrosso, perto de comemorar 85 anos, vive mais um momento glorioso em sua vitoriosa trajetória artística. Ele teve vida e obra contada no filme Homem com H, protagonizada pelo ator cearense Jesuíta Barbosa, sob a direção de Esmir Filho, e foi o personagem central da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, com o enredo intitulado Camaleônico, no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

Tem mais: desde 2019, está em turnê pelo país com o show Bloco na Rua, acompanhado por uma big band, que conta com o Dunga, baixista brasiliense. Sábado último, o espetáculo foi apresentado pela terceira vez em Brasília. Como das anteriores, o Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães estava superlotado.

Na plateia, claramente, a maioria dos espectadores era formada por fãs do cantor, que o aplaudia delirantemente, ao fim da interpretação de cada música. O repertório trouxe clássicos da importância de A Maçã (Raul Seixas), Pavão Misterioso (Ednardo), Mesmo que seja eu (Erasmo Carlos), Jardins da Babilônia (Rita Lee), Como 2 e 2 (Caetano Veloso), Yolanda (Chico Buarque e Pablo Milanés) e, claro, Eu quero é botar meu bloco na rua (Sérgio Sampaio).

Acompanho o trabalho de Ney desde o início. Na abertura do ano letivo do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, na década de 1960, tive o privilégio de assistir a um concerto do Madrigal. Naquela época tinha pouca informação sobre o conjunto e sua formação, e estranhei ao me deparar com um cantor que, no meu entendimento de então, tinha voz de mulher. Na verdade, tratava-se de um contralto, como me explicou um colega. Em seguida Ney foi morar em São Paulo, onde,como vocalista,liderou o grupo Secos & Molhados.

Tenho entrevistado Ney, em diferentes momentos, gerando matérias publicadas pelo Correio Braziliense. Mais recentemente, no Rio de Janeiro tivemos um rápido bate-papo, antes da pré-estreia de Homem com H, numa sala de exibição no bairro de Botafogo. Como de hábito, mostrou-se atencioso.

Em seguida deu início a exitosa carreira solo, registrada em 35 álbuns, que trazem incontáveis hits. São canções que fizeram parte do line up do show, apresentado aqui na cidade.