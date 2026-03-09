Sem Lobo Antunes, o romance brasileiro do século 21 seria mais convencional

José Manuel Diogo — escritor, cronista, consultor internacional e produtor cultural

Há uma pergunta que raramente se faz quando se fala da literatura brasileira contemporânea: por que razão tantos romances brasileiros das últimas décadas passaram a abandonar a narrativa linear para explorar a memória, a fragmentação e a consciência?

A resposta não está apenas dentro do Brasil. Parte dela atravessa o Atlântico e encontra-se na obra de António Lobo Antunes.

Durante grande parte do século 20, o romance brasileiro foi dominado por uma poderosa tradição realista e social. Escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado ou Érico Veríssimo narraram o país em formação, explorando as tensões sociais, as desigualdades e as paisagens humanas do Brasil. Era uma literatura profundamente voltada para o exterior — para a observação do mundo e da história.

O que António Lobo Antunes fez foi deslocar o eixo da narrativa. Nos seus romances, o centro da literatura deixa de ser o acontecimento e passa a ser a consciência. A história não avança em linha reta; emerge de lembranças fragmentadas, vozes que se sobrepõem, memórias que regressam de forma inesperada. O romance transforma-se numa investigação da mente humana.

Essa mudança teve consequências importantes na literatura de língua portuguesa. No Brasil, escritores que surgiram nas últimas décadas passaram a explorar o romance como um território de memória e introspecção. A narrativa tornou-se menos preocupada em explicar o mundo e mais interessada em compreender a experiência interior.

O escritor Milton Hatoum construiu uma das obras mais sólidas da literatura brasileira contemporânea explorando precisamente esse território. Em romances como Dois Irmãos, a história familiar é reconstruída por meio de múltiplos narradores e de uma memória marcada por conflitos, silêncios e ressentimentos.

Na obra de Julián Fuks, essa investigação da memória assume uma dimensão ainda mais explícita. Em A resistência, o narrador escreve para compreender uma história familiar atravessada pela ditadura e pelo exílio. O romance torna-se um processo de reconstrução da identidade através da linguagem.

Já Luiz Ruffato radicaliza essa tendência ao transformar o romance numa multiplicidade de vozes. Em Eles eram muitos cavalos, São Paulo surge como um mosaico narrativo onde diferentes experiências se cruzam num mesmo dia. A cidade deixa de ser apenas cenário; torna-se uma polifonia de consciências.

Em todos esses casos, o romance deixa de ser apenas uma narrativa de acontecimentos. Torna-se um espaço de investigação da experiência humana, e é precisamente aqui que a herança de Lobo Antunes se revela. A sua obra demonstrou que a literatura em língua portuguesa podia abandonar a linearidade clássica e explorar estruturas narrativas mais complexas — fragmentadas, polifônicas, introspectivas.

Essa liberdade estética abriu caminho para novas gerações de escritores. Num tempo em que o mercado editorial frequentemente privilegia narrativas rápidas e acessíveis, a obra de Lobo Antunes lembra que o romance pode ser uma forma exigente de conhecimento. Os seus livros não procuram apenas contar histórias. Procuram compreender o que acontece dentro das pessoas quando as histórias terminam.

Talvez seja por isso que a sua influência continua a atravessar o Atlântico. Menos como escola literária, sempre como horizonte estético. Porque os grandes escritores não deixam apenas livros. Deixam possibilidades.

Essa é precisamente uma das possibilidades que António Lobo Antunes abriu para a literatura brasileira: escrever romances que não tenham medo de explorar a complexidade da consciência humana.







