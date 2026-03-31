A construção dos heróis

Quando o público escolhe seus favoritos, não é apenas gosto, identificação ou torcida ocasional, mas uma estrutura narrativa que nasce quase do instinto. E poucos fenômenos escancaram isso com tanta nitidez quanto a trajetória de Ana Paula Renault, que retornou, após 10 anos, para buscar o prêmio que deixou para trás ao ser expulsa do Big Brother Brasil em 2016.
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Quando ela surgiu nesta edição como veterana, não era exatamente uma heroína clássica. Temperamental, explosiva e, por vezes, contraditória, veio com a etiqueta de vilã desclassificada após um arroubo de agressividade. Mas bastou ser colocada na posição de confronto — isolada, questionada e tensionada — para que o público começasse a reorganizar sua percepção. Não importava mais apenas o que ela fazia, mas contra quem ela fazia. E, sobretudo, como resistia.
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Este é o ponto central da chamada jornada do herói, sistematizada por Joseph Campbell e utilizada com exaustão pelos roteiristas e escritores de ficção: não é a perfeição que constrói o herói, mas o conflito. O herói (ou heroína) não nasce admirável, mas se torna necessário. É aquela figura que, diante da adversidade, permanece. E, nos realities, isso se traduz de forma quase matemática. O jogador estrategista, que domina provas, articula votos e antecipa movimentos, tende a ocupar um papel funcional dentro da narrativa. É o arquiteto da trama, mas, dificilmente, é o centro emocional dela. Já o perseguido, mesmo que passivo ou errático, encarna algo mais primitivo: a resistência, que, para o espectador, é mais poderosa que o controle.
A trajetória de Ana Paula reúne dois elementos que raramente coexistem com equilíbrio: agência e vulnerabilidade. Ela não é apenas alvo, mas reage e enfrenta; ao fazer isso, porém, frequentemente se põe em desvantagem. E é justamente aí que a audiência entra para "corrigir" a narrativa. O público não assiste apenas; ele intervém, vota e reescreve o destino. Nesse contexto, torcer é um gesto quase moral. Na imaginação coletiva, o herói não deve morrer no final. E, se morrer, vira lenda.
E é interessante analisar que esse mecanismo não pertence apenas à televisão. Ele atravessa o esporte e a política com a mesma força simbólica.
No esporte, o fenômeno se intensifica: seleções desacreditadas, jogadores que retornam de lesões, times que sobrevivem a jogos improváveis. O talento é admirado, mas a superação é o que mobiliza. O craque dominante pode impressionar, mas o jogador que "luta contra o destino" conquista.
Na política, candidatos que se apresentam como outsiders, perseguidos por estruturas maiores, frequentemente mobilizam mais emoção do que aqueles que demonstram domínio técnico ou institucional. Não importa, muitas vezes, a consistência do projeto, mas a narrativa de enfrentamento. A ideia de alguém "contra tudo e contra todos" ativa um repertório quase mítico no imaginário coletivo.
A complexidade está no fato de que a jornada do herói não é um critério de justiça, mas de sentido. O público não premia necessariamente o melhor jogador, o mais estratégico ou o mais preparado. Ele premia a história que faz mais sentido emocionalmente. Por isso, tantas vezes, aqueles que entendem o jogo como sistema fracassam diante da audiência. Eles jogam xadrez enquanto o público assiste a um drama, onde não vence quem calcula melhor, mas quem simboliza mais.
Para muito além do BBB, em ano de Copa e de eleições gerais, caberá a nós decidir bem quem são os heróis que vamos construir.