A construção dos heróis

Quando o público escolhe seus favoritos, não é apenas gosto, identificação ou torcida ocasional, mas uma estrutura narrativa que nasce quase do instinto. E poucos fenômenos escancaram isso com tanta nitidez quanto a trajetória de Ana Paula Renault, que retornou, após 10 anos, para buscar o prêmio que deixou para trás ao ser expulsa do Big Brother Brasil em 2016.

Quando ela surgiu nesta edição como veterana, não era exatamente uma heroína clássica. Temperamental, explosiva e, por vezes, contraditória, veio com a etiqueta de vilã desclassificada após um arroubo de agressividade. Mas bastou ser colocada na posição de confronto — isolada, questionada e tensionada — para que o público começasse a reorganizar sua percepção. Não importava mais apenas o que ela fazia, mas contra quem ela fazia. E, sobretudo, como resistia.

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Este é o ponto central da chamada jornada do herói, sistematizada por Joseph Campbell e utilizada com exaustão pelos roteiristas e escritores de ficção: não é a perfeição que constrói o herói, mas o conflito. O herói (ou heroína) não nasce admirável, mas se torna necessário. É aquela figura que, diante da adversidade, permanece. E, nos realities, isso se traduz de forma quase matemática. O jogador estrategista, que domina provas, articula votos e antecipa movimentos, tende a ocupar um papel funcional dentro da narrativa. É o arquiteto da trama, mas, dificilmente, é o centro emocional dela. Já o perseguido, mesmo que passivo ou errático, encarna algo mais primitivo: a resistência, que, para o espectador, é mais poderosa que o controle.

A trajetória de Ana Paula reúne dois elementos que raramente coexistem com equilíbrio: agência e vulnerabilidade. Ela não é apenas alvo, mas reage e enfrenta; ao fazer isso, porém, frequentemente se põe em desvantagem. E é justamente aí que a audiência entra para "corrigir" a narrativa. O público não assiste apenas; ele intervém, vota e reescreve o destino. Nesse contexto, torcer é um gesto quase moral. Na imaginação coletiva, o herói não deve morrer no final. E, se morrer, vira lenda.

E é interessante analisar que esse mecanismo não pertence apenas à televisão. Ele atravessa o esporte e a política com a mesma força simbólica.

No esporte, o fenômeno se intensifica: seleções desacreditadas, jogadores que retornam de lesões, times que sobrevivem a jogos improváveis. O talento é admirado, mas a superação é o que mobiliza. O craque dominante pode impressionar, mas o jogador que "luta contra o destino" conquista.

Na política, candidatos que se apresentam como outsiders, perseguidos por estruturas maiores, frequentemente mobilizam mais emoção do que aqueles que demonstram domínio técnico ou institucional. Não importa, muitas vezes, a consistência do projeto, mas a narrativa de enfrentamento. A ideia de alguém "contra tudo e contra todos" ativa um repertório quase mítico no imaginário coletivo.

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A complexidade está no fato de que a jornada do herói não é um critério de justiça, mas de sentido. O público não premia necessariamente o melhor jogador, o mais estratégico ou o mais preparado. Ele premia a história que faz mais sentido emocionalmente. Por isso, tantas vezes, aqueles que entendem o jogo como sistema fracassam diante da audiência. Eles jogam xadrez enquanto o público assiste a um drama, onde não vence quem calcula melhor, mas quem simboliza mais.

Para muito além do BBB, em ano de Copa e de eleições gerais, caberá a nós decidir bem quem são os heróis que vamos construir.



