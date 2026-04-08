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Cão que ladra não morde

Ao recuar do novo ultimato ao Irã e tentar vender uma imagem de sucesso militar, Trump se expõe ao mundo como um líder desmoralizado e incapaz de cumprir promessas nada factíveis

. - (crédito: AFP)
. - (crédito: AFP)

Não surpreende o recuo de Donald Trump de novo ultimato — dessa vez, catastrófico — dado ao Irã. Na noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos anunciou que aceitou o pedido do Paquistão e suspendeu, por duas semanas, o prazo para a abertura do Estreito de Ormuz. Boquirroto e explosivo, o titular da Casa Branca havia feito adiamentos sucessivos do ultimato. Agora, ao tentar vender uma imagem de sucesso militar, o republicano se expõe ao mundo como um líder desmoralizado e incapaz de cumprir promessas nada factíveis.  

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Mais de 93 milhões de iranianos não têm culpa do regime teocrático islâmico que os governa a mão-de-ferro, mas também não podem pagar caro pela ganância do petróleo e pela retórica escorregadia de um líder megalomaníaco e que julga comandar a mais grandiosa potência do planeta. Trump ameaçou lançar o Irã na Idade da Pedra e bombardear todas as suas pontes e infraestrutura energética.

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Sem comover os aiatolás, que recusaram uma trégua, o "(rei)publicano" da Casa Branca ameaçou, então, exterminar a civilização persa, que tem mais de 5 mil anos. Sem que o Congresso de seu país ou uma outra autoridade com o juízo no lugar desse um basta nos arroubos messiânicos de um ex-apresentador de televisão que confunde o Salão Oval com estúdio de reality show.

Desespero é o que move Trump. Arrastado a uma aventura belicista por Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos foi surpreendido pela estratégia de sabotagem econômica de Teerã, ao fechar o Estreito de Ormuz e impedir a exportação de um quinto do petróleo do mundo. Resultado: os preços da commodity explodiram, levando à alta na cotação da gasolina, do diesel e do querosene de aviação, e causando instabilidade nos mercados internacionais. Se Trump gaba-se de ser executivo de sucesso, faltou-lhe visão básica de negócios ao lidar com o Irã. Agora, o político se vê forçado a lidar com um regime pouco incomodado com ameaças.

Em tese, o presidente americano precisa ser responsabilizado pelas mortes de 160 meninas de uma escola do sul do Irã bombardeada no início do conflito. A régua moral parece passar longe de Trump, que insistiu em culpar o Irã, sob a alegação de que não teriam boa pontaria. Nesta segunda-feira, ele disse não se importar com crimes de guerra supostamente cometidos pelos EUA. A justificativa soou como estapafúrdia: a de que crimes de guerra são atribuídos ao Irã na medida em que busca desenvolver armas nucleares. Detalhe: o próprio Trump garantiu que o programa de enriquecimento de urânio de Teerã tinha sido "obliterado". 

O ex-apresentador do reality show O Aprendiz pode estar se demitindo do panteão de presidentes dos EUA conhecidos pelo apreço à democracia e ao Estado de Direito. Em 443 dias de governo, Trump acumula mais fiascos e polêmicas do que êxitos. E uma guerra capaz de mergulhar os EUA na recessão econômica e de determinar o fracasso de seu governo.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 08/04/2026 06:00
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