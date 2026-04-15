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O infinito em nós

Acompanhei o pouso da missão Artemis II e perscrutei o céu com aquele mesmo olhar de criança.

. - (crédito: AFP)
. - (crédito: AFP)

Costumávamos apreciar o céu estrelado na fazenda dos meus avós. A estrada salpicada de estrelas, rio leitoso que se perdia na imensidão do infinito, até onde a vista alcançava. Eu me recordo de como ficávamos embevecidos com o surgir da Lua no horizonte, especialmente quando cheia. Parecia que queria dar um abraço e agasalhar a Terra com seu véu de luz. Meus avós partiram para as estrelas, mas o mesmo fascínio encontra meus olhos, sempre que os direciono para cima, a admirar o céu noturno na Chapada dos Veadeiros, cujo misticismo e cujas histórias de discos voadores tornam tudo ainda mais mágico.

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Se você, leitor, ainda não teve a oportunidade de contemplar a imensidão sobre nossas cabeças, a partir de locais mais afastados de grandes centros urbanos, então, sugiro que o faça. Para quem acredita, há até mesmo um quê de espiritual ou de metafísico nessa experiência. 

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Foi com aquele mesmo olhar que, com o celular em mãos, caminhando ao retornar para casa, na noite de sexta-feira, acompanhei o pouso da missão Artemis II e perscrutei o céu com aquele mesmo olhar de criança. 

Depois de 54 anos, o homem retornou à Lua. Nessas cinco décadas, enviamos robôs para Marte, tiramos fotos com altíssima resolução do Planeta Vermelho, colocamos uma sonda na órbita de Saturno, deslocamos o nosso olhar mais minucioso até os confins do Universo — os supertelescópios espaciais Hubble e James Webb. Cada imagem que chegava do Cosmo era como se víssemos supernovas e conglomerados estelares e voltássemos o olhar para milhões de anos atrás. Muitas das estrelas que enxergamos no céu morreram — apenas a luz chega até nós. Artemis II abriu caminho para uma nova missão tripulada na Lua. Como me disse o ex-astronauta Clayton C. Anderson, a missão histórica da Nasa servirá de trampolim para colocarmos astronautas em Marte. 

Com o avanço científico estupendo, talvez estejamos próximos de detectar vida — ainda que microscópica — lá fora. Acredito que algumas civilizações alienígenas avançadas habitem a vastidão do Universo, em locais até então inalcançáveis para o homem. Não seria arrogância e prepotência extremas acreditar que o dom da vida somente foi concedido ao planeta Terra? Imagina o nosso globo como se fosse uma pequena cidade e, ao seu redor, um deserto completamente inóspito? Faz sentido para você? O que nos torna predestinados em meio à vastidão do desconhecido? Talvez leve séculos ou mesmo milênios para descobrirmos que não estamos sozinhos. Aliás, imagino essa como a grande manchete dos jornais e sites de notícias, ao lado das curas de graves doenças, como a Aids, o câncer, a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica.  

Até que esse dia chegue, fico com as memórias das noites estreladas e das conversas sobre astronomia com o meu avô. Também com a admiração pelo avanço da ciência e da tecnologia. Somos os navegadores dos séculos 15 e 16. Nosso mar é o infinito acima de nossas cabeças. E suas possibilidades. 

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 15/04/2026 06:00
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