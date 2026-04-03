A lição de Carl Sagan que guia a nova era da exploração lunar

Foto do dia: a astronauta Jessica Meir, da Nasa, compartilhou um emblema do programa Artemis flutuando na cúpula da Estação Espacial Internacional - (crédito: Jessica Meir/Nasa)

"Compreender onde vivemos é uma precondição essencial para aproveitar nossa vizinhança. Saber como são outros locais próximos também ajuda. Se ansiamos que nosso planeta seja importante, há algo que podemos fazer quanto a isso. Podemos fazer com que ele seja significativo com a coragem de nossas perguntas e a profundidade de nossas respostas"

Carl Sagan, em Cosmos (1980).

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A frase do cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano sintetiza, com precisão, o espírito que move a nova etapa da exploração espacial. O lançamento da missão Artemis II, na quarta-feira, não é apenas um feito tecnológico, mas a reafirmação de uma ambição humana antiga, a de compreender melhor o nosso lugar no Universo, agora sob novas circunstâncias, mais complexas e urgentes.

Trata-se do primeiro voo tripulado do novo programa de exploração lunar em mais de cinco décadas. Ao levar quatro astronautas para orbitar a Lua, a missão inaugura um novo capítulo, mais diverso, mais cooperativo e, ao mesmo tempo, mais competitivo. Diferentemente das missões Apollo, que comportavam apenas três tripulantes, Artemis II amplia a tripulação e o simbolismo. Christina Koch torna-se a primeira mulher a dar a volta na Lua; Victor Glover, o primeiro homem negro; e Jeremy Hansen, o primeiro não americano. Junto a eles, está Reid Wiseman.

Mas o retorno à Lua não é movido apenas pela curiosidade científica ou pelo fascínio histórico. O contexto geopolítico mudou. Se durante a Guerra Fria a corrida espacial era um duelo entre Estados Unidos e União Soviética, hoje há um novo protagonista. A China, com sua estação espacial Tiangong e avanços consistentes em tecnologia própria, já demonstrou capacidade de operar na superfície lunar e projeta enviar taikonautas ao satélite ainda nesta década. A disputa, agora, envolve não apenas prestígio, mas também recursos estratégicos, como o hélio-3 e a água congelada.

Nesse cenário, Artemis II representa mais do que uma viagem de 10 dias. É um teste essencial para a construção de uma presença humana mais duradoura fora da Terra e um passo concreto rumo a Marte. Ao mesmo tempo, expõe a dualidade do mundo moderno. Enquanto avançamos tecnologicamente para além do planeta, enfrentamos aqui desafios cada vez mais urgentes, como as mudanças climáticas.

Como entusiasta da astronomia, sou partidário de que investir na exploração espacial não significa negligenciar os problemas terrestres. Ao contrário, muitas das soluções desenvolvidas para missões espaciais têm aplicação direta na Terra, especialmente em áreas como energia, sustentabilidade e monitoramento ambiental. Conhecer outros mundos pode, paradoxalmente, ajudar-nos a preservar o nosso. Em um planeta marcado por crises ambientais e instabilidades políticas, olhar para o espaço pode servir como lembrete de nossa fragilidade e da nossa capacidade de superação.

No fim, como sugeria Carl Sagan, o verdadeiro significado da jornada não está apenas na distância percorrida, mas na qualidade das perguntas que fazemos. Se a exploração do Cosmos nos levar a respostas mais profundas sobre a Terra, a viagem terá valido a pena.



