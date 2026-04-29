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ARTIGO

África, a terra esquecida

O continente africano é o que menos se desenvolve no planeta e onde a democracia mostra-se mais fragilizada

Refugiada exausta após atravessar fronteira com Sudão - (crédito: Ashraf Shazly/AFP)
Refugiada exausta após atravessar fronteira com Sudão - (crédito: Ashraf Shazly/AFP)

Nos últimos dias, a guerra no Irã e a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump roubaram os holofotes da mídia internacional. Enquanto isso, incidentes registrados na África praticamente passaram despercebidos. Na verdade, não parecem chocar ou incomodar a opinião pública mundial. O que é absolutamente bizarro e injustificável. Na Nigéria, na última segunda-feira, homens armados executaram 29 pessoas que se reuniam em um campo de futebol, no estado de Adamawa, na fronteira com Camarões. No mesmo dia, no Mali, rebeldes associados à rede Al-Qaeda espalharam o terror e o medo, com carros-bomba, disparos e o assassinato do ministro da Defesa, Sadio Camara. No leste do Chade, um conflito entre grupos étnicos motivado pelo controle de um poço de água deixou pelo menos 42 mortos.

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A ausência de um Estado sólido e estável, a política carcomida pela corrupção, economias frágeis e uma população jovem tolhida de expectativas de ascensão financeira ou social formam o substrato ideal para a violência. É nesse meio que grupos terroristas e insurgentes encontram abrigo para prosperar, à revelia das leis. Na Nigéria, o grupo fundamentalista Boko Haram semeia o caos na região nordeste, sequestrou recentemente 416 mulheres e crianças e ameaçou uma execução em massa, caso não recebessem o pagamento de um resgate equivalente a R$ 18 milhões. Sequestros de estudantes têm sido recorrentes em uma área na qual o Estado parece não ter mais qualquer controle.

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Eu era criança quando o mundo se comoveu com a fome na Etiópia e um punhado de astros do mundo pop, como Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan, Bruce Springsteen e outros, gravaram uma canção intitulada We are the world. Eram a década de 1980 e, apesar do apelo quase catártico da campanha, pouca coisa — ou nada — mudou na África. Em que pese o trabalho louvável dos Médicos Sem Fronteiras, das Nações Unidas e de outras organizações não governamentais, a raiz do problema segue sem tratamento.

O continente africano é o que menos se desenvolve no planeta e onde a democracia mostra-se mais fragilizada. Parte da culpa vem da herança colonialista, usurpadora de riquezas e escravagista. Mas uma parcela da responsabilidade advém da comunidade internacional, especialmente de potências europeias que exploraram recursos econômicos ao bel-prazer e não se preocuparam em forjar economias destroçadas pelo intervencionismo.

Seria um ato inicial de reparação histórica se nações ricas ocidentais despendessem parte de seu tempo e mobilizassem seus melhores quadros para uma conferência internacional voltada ao desenvolvimento, à segurança alimentar e à erradicação da violência na África. E que essa conferência rendesse não apenas boas propostas, mas ações eficazes e de longo prazo. Chega de tratar um continente com 1,57 bilhão de pessoas — 19% da população mundial — como uma região esquecida.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 29/04/2026 06:00
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