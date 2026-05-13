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Anexar a Venezuela?

Donald Trump agora ameaça anexar a Venezuela. Chegou a cometer o despautério de falar em transformar o país sul-americano no 51º estado dos EUA

Maduro foi capturado em 3 janeiro de 2026 em uma operação militar dos EUA. - (crédito: Reprodução/X)
Maduro foi capturado em 3 janeiro de 2026 em uma operação militar dos EUA. - (crédito: Reprodução/X)

A boçalidade parece ser a marca registrada de Donald Trump. Depois de capturar o ditador Nicolás Maduro, o republicano agora ameaça anexar a Venezuela. Chegou a cometer o despautério de falar em transformar o país sul-americano no 51º estado dos EUA. Nem mesmo a presidente títere ou marionete Delcy Rodríguez gostou do que ouviu. Na semana passada, o titular da Casa Branca tinha insinuado que um ataque a Cuba também aconteceria em breve. Trump julga-se dono do mundo, capaz de desprezar a regra básica da diplomacia e da convivência harmônica entre os povos: o respeito absoluto à soberania. A simples ilação de apoderar-se de uma nação independente soa como ato típico de déspota. Não à toa, a Casa Branca fez uma "brincadeira" com as fotos do rei Charles III e de Trump quando o monarca britânico visitou os Estados Unidos: "Dois reis".

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À frente de um dos países mais ricos e poderosos (ainda...) do planeta, Trump está em franca decadência. O índice de aprovação de seu governo é de 39,5% — o mais baixo do ano e o segundo menor do governo. A taxa de desaprovação é de 59,8%, segundo pesquisa Atlas/Intel. A aventura militar no Irã é rejeitada por 59,2% dos americanos. Outro levantamento sugere que 25% da população creem que a tentativa de assassinato durante o jantar de gala de correspondentes da Casa Branca, em 25 de abril, foi uma farsa, um teatro promovido pelo governo.

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Donald Trump vive de retórica agressiva e espetaculosa. Talvez para cobrir, ou tentar abafar, os próprios excessos e erros. A guerra no Irã tem sido um completo desastre. Os sinais confusos e controversos do presidente sugerem falta de planejamento político e militar de uma guerra que parece ter sido imposta por Israel. Trump mordeu a isca e, agora, está complicado livrar-se do anzol. Sem acordo com Teerã, e depois de vários ultimatos não cumpridos, o republicano ameaça retomar os bombardeios. O problema é que nem ele nem seus assessores sabem como terminar a guerra.

A menção de transformar um país em 51º estado americano é um disparate, um blefe que merece a condenação da comunidade internacional. É preciso que alguém coloque um freio nas sandices de Trump. Uma pergunta: se a guerra ao Irã é motivada pelo programa de enriquecimento de urânio e pelo suposto plano de construção da bomba nuclear, por que Trump nada faz para anular o arsenal nuclear do ditador e déspota norte-coreano, Kim Jong Un? A resposta, talvez, seja a China — Pequim é aliado comercial e ideológico de Pyongyang. Sem resolução para o conflito com os iranianos, Trump prepara-se para pedir ajuda a Xi Jinping.

Se a política externa tem sido belicista, errática e agressiva, o contexto interno está longe de sugerir a bonança, a era dourada anunciada por Trump durante seu pronunciamento de posse e o discurso sobre o Estado da União. A economia americana flerta com uma recessão. Mau agouro para os republicanos nas eleições de novembro...

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 13/05/2026 06:00
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