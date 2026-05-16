Brasil é refém de uma geração

A convocação da Seleção para a Copa nesta segunda, às 17h, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio, é um convite ao desapego. O Almirante de Esquadra Carlo Ancelotti vive um dilema: continuar refém da geração nascida em 1991/1992; ou desatracar do Pier Mauá e singrar o mar bravio, rumo à América do Norte, com marinheiros de primeira viagem talentosos, com ambição de acumular milhas em 2026 e brilhar na edição centenária de 2030?

Explico. As últimas grandes conquistas do Brasil nos torneios de base da Fifa foram no Sub-20. Sob o comando de Ney Franco, talentos como Neymar, Danilo, Casemiro, Alex Sandro, Lucas Moura e Oscar ganharam o Sul-Americano de 2011 no Peru. No mesmo ano, brindaram o país com o Mundial na Colômbia. Detalhe: sem Neymar e Lucas. Santos e São Paulo não autorizaram.

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Em contrapartida, o Vasco cedeu Philippe Coutinho. A prova de força daquela geração fez sonhar que o hexa estava semeado. A Copa de 2026 é a última chance.

Ícone daquela geração, Neymar levou o Brasil às semifinais em 2014. Não enfrentou a Alemanha no 7 x 1 por causa da contusão na costela contra a Colômbia. Caiu nas quartas em 2018 contra a Bélgica e nas semifinais no duelo com a Croácia em 2022.

Neymar é o maior enigma da lista de 2026. Cravo que será chamado! Se não for, a geração de 1991/1992 continuará representada no mínimo por outros três ou quatro símbolos: Casemiro, Danilo, Alex Sandro e Alisson. O goleiro não fez parte das conquistas de 2011 na base, mas é contemporâneo daquela geração. Jogou o Mundial Sub-17 da Nigéria com Neymar, Philippe Coutinho e Casemiro em 2009. A Seleção de Lucho Nizzo caiu na primeira fase.

Há quem defenda o desapego desde o início do ciclo em 2023, ou seja, uma troca de guarda entre a geração de 1991/1992 por outra que pede passagem, mas não é cascuda como a anterior, que tem o corpo marcado por três eliminações. Uma delas, o 7 x 1.

O brasiliense Endrick apostou no empréstimo ao Lyon para abandonar o banco do Real Madrid, jogar, ter sequência, fazer gols e convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Copa. Rayan desabrocha no Bournemouth da Inglaterra. Wesley supera as expectativas na Roma até como lateral-esquerdo. Danilo vive uma fase exuberante no Botafogo. Andrey Santos e João Gomes se valorizam. Matheus Cunha ajudou o Manchester United a se classificar para a Liga dos Campeões. João Pedro ouviu na chegada ao Chelsea que não entregaria 20 gols na temporada e responde ao crítico Enzo Maresca na bola. Soma 20 gols em 50 jogos em 2025/2026. Igor Thiago é vice-artilheiro da Premier League pelo Brentford com 22 gols, a quatro do fora de série Haaland (26). Luiz Henrique é um trator no Zenit São Petersburgo. Infelizmente, Estêvão, artilheiro da era Ancelotti com cinco gols, está lesionado. Fora da pré-lista.

A nova safra se uniria a fuzileiros navais amadurecidos como Vinicius Junior, Raphinha, Antony, Bruno Guimarães, Paquetá, Richarlison, Pedro, Rodrygo e Éder Militão. Os últimos dois foram operados e estão fora até da pré-lista de 55 nomes.

Carlo Ancelotti não romperá com a geração de 1991/92. É mais um refém dela e, possivelmente, de Thiago Silva (1984). O italiano pode se pautar por medalhistas de ouro nos Jogos do Rio-2016 (Marquinhos, Neymar e Gabriel Jesus) e de Tóquio-2020 (Bruno Guimarães, Martinelli, Richarlison, Antony, Matheus Cunha); e deverá ser seletíssimo na escolha dos marinheiros de primeira viagem. Aviso aos navegantes: muitos candidatos a calouros ficarão no porto, à espera da "Expedição 2030".



