A emancipação de Arteta

Mikel Arteta e Nicolas Jover (D), o artesão das faltas e escanteios do Arsenal na cruzada pelo inédito título europeu - (crédito: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Finalista da Champions League pela primeira vez na carreira solo, e a caminho do título do Campeonato Inglês, Mikel Arteta é — disparado — o aprendiz de Pep Guardiola que deu certo. A classificação para a final de 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, muda o patamar do espanhol de 44 anos.

O guardiolismo, nascido no Barcelona bicampeão da Champions League nas edições de 2009 e de 2011, revolucionou o futebol. Virou sonho de consumo na Europa e fora dela em busca de algo semelhante ao que Pep fazia com Busquets, Xavi, Iniesta, Messi e companhia na era dourada na qual empilhou 14 troféus no papel de estreante na profissão.

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Os times passaram a olhar para Guardiola como uma espécie de produtor de clones em série. Isso mexeu com o imaginário de quem procurava a fórmula nos quatro cantos do planeta.

Quando perdeu Jorge Jesus para o Benfica em 2020, o Flamengo foi à Europa buscar Domènec Torrent, um dos assistentes de Guardiola no Barcelona e no Bayern de Munique. A embalagem tinha o selo de assistente do homem, porém o conteúdo era diferente. Ele durou 26 jogos no cargo.

O Barcelona apostou em um discípulo de Guardiola. Tito Vilanova herdou a prancheta na saída do mestre. Ganhou o Campeonato Espanhol em 2012/2013, mas não teve sequência por questões de saúde. Morreu em 2014, aos 46 anos.

O preparador de goleiros Juan Carlos Unzué era um dos homens de confiança na comissão técnica de Pep. Tinha potencial para técnico. Virou. Teve chances no Numancia, Racing Santander, Celta e no Girona. O aluno não vingou.

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Portanto, Mikel Arteta é o aluno nota 10. Em 2019/2020, levou o Arsenal à conquista da Copa da Inglaterra. Ganhou o bi da Supercopa da Inglaterra em 2020 e em 2023. Os Gunners não são campeões da Premier League desde 2003/2004. Retorna à final da Champions League após 20 anos e pode brindar o clube com o título inédito. Há outros guardiolinhas no forno do Manchester City. O marfinense Kolo Touré e o holandês Pepijn Lijnders são os estagiários da vez.

Embora tenha sido jogador de Guardiola no Barcelona, Xavi jamais foi assistente dele. Comandou o time, aplicava conceitos, mas não virou discípulo.

O DNA do Barcelona é uma filosofia de clube. O guardiolismo, um método de trabalho. Independentemente do desfecho da final da Champions League em 30 de maio, no Estádio Ferénc Puskás, Arteta atinge um patamar no qual deixou de ser aprendiz. Emancipado, Arteta virou par de Pep na elite do futebol mundial.



