Se a pré-campanha está assim, o caso Master vai incendiar 2026

A estratégia dos políticos será tentar colocar o caso no colo do concorrente - (crédito: kleber sales)

A campanha eleitoral começa, oficialmente, em 16 de agosto, exatos três meses adiante do dia em que escrevo este artigo. Desde a Constituição de 1988, conto aqui de cabeça 10 campanhas federais. Em todas elas, eu já estava no front do jornalismo e celebrei participar de cada uma das coberturas eleitorais, em papéis diversos, mas sempre com o entusiasmo imenso que a democracia me provoca. Continuo achando fascinante.

O que não acho graça é o escárnio de alguns políticos com o povo. Preocupa-me ainda a falta de senso crítico de tantas pessoas, que parecem zumbis rolando o scroll infinito das telas, consumindo notícia como se fosse propaganda política e fake news como se fosse notícia. Apavora-me a violência no trato com adversários políticos e o desrespeito à verdade, aos fatos.

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Não sei vocês, mas tenho a impressão de que a campanha eleitoral será um reality show com emoções diárias. O escândalo do Banco Master/BRB parece cozinhar em banho-maria: a investigação vai avançando e as bolhas da fervura vão explodindo uma a uma, a cada perícia, depoimento, delação, áudio vazado,e e por aí vai.

É preciso reconhecer a firmeza do ministro André Mendonça do STF na condução das investigações do caso Master/BRB. Sem essa atuação mais incisiva, parte relevante dos fatos poderia acabar empurrada para debaixo do tapete. Mas não há evidências de que tudo isso acabe antes da campanha oficial decolar. A estratégia dos políticos será tentar colocar o caso no colo do concorrente.

Vamos assistir a cenas surpreendentes de mais esse capítulo da nossa história democrática. Disso não há dúvidas. O problema é ficar apenas com a ressaca do pós, sabendo que nada do que realmente importa foi debatido como deveria. E isso vale não apenas para a campanha presidencial.

Ando pela cidade e vejo recados pelos muros de tesourinhas e em outros espaços de Brasília. Pedem por uma mulher negra no STF; pedem por preservação de áreas verdes negociadas como moeda de troca para salvar banco; pedem por um basta aos feminicídios. Educação, saúde, segurança, melhorias de vida para idosos… são tantas as nossas necessidades. Espero ouvir propostas reais, e não apenas um palavrório repetitivo que não chega a lugar nenhum.

É óbvio que precisamos lembrar que a corrupção é uma chaga e políticos que mentem descaradamente em rede nacional. Mas seria ótimo que não fosse apenas isso. A democracia ainda é o melhor dos regimes. O que precisamos é depurar nosso olhar político, estudar as opções, buscar a verdade sempre, questionar, entender, de uma vez por todas, que o voto é o elo fundamental entre nós e o país que queremos. Sinto que caminhamos para a frente em muitas escolhas; não podemos retroceder.