Embrapa Agroenergia, 20 anos de ciência para a bioeconomia

Maurício Antônio Lopes — pesquisador e ex-presidente da Embrapa

A trajetória da pesquisa agropecuária no Brasil é, em grande medida, uma história de sucesso construída a partir do enfrentamento aos desafios agronômicos típicos dos sistemas de produção vegetal e animal. Ao longo de décadas, ganhos expressivos de produtividade e eficiência foram alcançados com base no domínio de fatores como solo, clima, genética e manejo. Esse processo estruturou uma agricultura altamente competitiva em ambientes tropicais e projetou o Brasil como referência internacional em agricultura tropical, com contribuição relevante para a segurança alimentar global.

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Com o tempo, no entanto, a agricultura deixou de ser um sistema relativamente autônomo. Sua crescente inserção em cadeias globais de valor e em agendas estratégicas ampliou significativamente o escopo dos desafios. Tornou-se evidente que parte relevante das soluções não estaria apenas "dentro da porteira", mas nas interfaces da produção agropecuária com outros setores da economia, exigindo novas abordagens científicas, maior integração de conhecimentos e arranjos institucionais mais complexos.

Uma das primeiras inflexões ocorreu na relação com o setor de energia. A agricultura passou a ser chamada a contribuir para a viabilização de fontes renováveis, inicialmente por razões de segurança energética. Com o avanço das mudanças climáticas, esse papel se intensificou, reposicionando a biomassa como componente estratégico das matrizes energéticas e ampliando o alcance da própria atividade agrícola.

Mais recentemente, esse movimento se aprofundou. Setores como a indústria química, de materiais e de transportes aéreo e marítimo passaram a buscar alternativas para reduzir emissões, recorrendo à biomassa como base para novos produtos e processos. A agricultura passa, assim, a integrar cadeias mais complexas, voltadas à substituição de insumos fósseis e à geração de valor em múltiplas dimensões.

Antecipando essas transformações, a Embrapa ampliou seu escopo estratégico e, há 20 anos, criou a Embrapa Agroenergia. Com a missão de atuar nas interfaces entre agricultura, energia e indústria, a unidade nasceu alinhada a tendências que hoje se consolidam globalmente. Ao longo dessas duas décadas, sua trajetória não apenas acompanhou, mas também contribuiu para moldar essa transição.

Essa convergência encontra hoje sua expressão mais abrangente no conceito de bioeconomia. Trata-se de uma reorganização dos sistemas produtivos baseada no uso de recursos biológicos renováveis para gerar energia, materiais, bioinsumos e produtos químicos. Mais do que uma agenda setorial, a bioeconomia redefine as relações entre agricultura, indústria e meio ambiente, exigindo integração e coordenação em novos níveis.

Nesse contexto, a contribuição da agroenergia vai além do desenvolvimento de tecnologias específicas. Ela participa da construção de bases científicas e analíticas necessárias para operar em sistemas complexos, onde produtividade, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos precisam ser tratadas de forma integrada. Avaliação de impactos, uso em cascata da biomassa e de seus resíduos e integração de cadeias torna-se elemento central dessa agenda.

Ao longo dessas duas décadas, a Embrapa Agroenergia contribuiu para estruturar esse campo no Brasil, conectando ciência e aplicação em diferentes frentes. Esse esforço dialoga com uma característica distintiva do país: a capacidade de articular produção em larga escala com conhecimento científico em ambientes tropicais, ainda rara em escala global.

O contexto atual, no entanto, impõe novos desafios. A demanda por biomassa cresce rapidamente, impulsionada por aplicações que vão dos combustíveis sustentáveis de aviação aos bioprodutos avançados. Esse movimento tem sido acompanhado por políticas públicas cada vez mais sofisticadas, como a agenda de combustíveis do futuro, com a qual a Embrapa Agroenergia tem contribuído de forma relevante. Ao mesmo tempo, intensifica-se a competição entre diferentes usos da biomassa, tornando mais complexas as decisões sobre prioridades tecnológicas e alocação de recursos.

Os próximos anos serão, portanto, menos sobre expansão e mais sobre escolhas estratégicas. A bioeconomia não evoluirá de forma linear, e diferentes rotas disputarão espaço. Nesse ambiente, instituições como a Embrapa Agroenergia são chamadas a atuar não apenas como geradoras de tecnologia, mas como integradoras de conhecimento, articuladoras de parcerias e indutoras de agendas que conectem ciência, inovação e desenvolvimento.

O Brasil reúne condições singulares para liderar a bioeconomia, mas essa liderança não será automática. Exigirá capacidade de antecipação, foco em inovação e coerência entre ciência, políticas públicas e estratégia de desenvolvimento. Os 20 anos da Embrapa Agroenergia mostram que trajetórias consistentes podem ser construídas. O desafio agora é transformar potencial em liderança — e essa transformação já está em curso.



