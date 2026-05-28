O dia em que o Brasil entende o peso dos impostos

Eduardo Rodrigues — presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF)

O Dia Livre de Impostos (DLI), realizado neste ano em 28 de maio, nasceu como um movimento de conscientização e protesto. Criado pela CDL Jovem, braço nacional de lideranças jovens do Sistema CNDL(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), o movimento ganhou força em todo o país justamente por transformar um tema complexo, a carga tributária brasileira, em algo visível para a população. E é exatamente assim que ele deve ser compreendido.

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Em Brasília, a data ganhou contornos simbólicos e se consolidou como uma das maiores mobilizações do país em torno do debate tributário. Ano após ano, as filas que começam ainda de madrugada em postos de combustíveis da capital federal mostram que o tema mobiliza consumidores, empresários e trabalhadores em torno de uma reflexão que vai muito além do preço: afinal, quanto custa sustentar o Brasil e qual retorno a sociedade recebe por isso?

No Distrito Federal, essa mobilização tem um significado ainda mais forte. Estamos no centro das decisões políticas do país e convivemos diariamente com os impactos de uma das cargas tributárias mais complexas e pesadas do mundo. O empresário brasiliense conhece de perto o peso da burocracia, da insegurança jurídica e do custo elevado para manter um negócio funcionando. Por isso, o DLI se tornou um ato legítimo do setor produtivo, especialmente do comércio e dos serviços, responsáveis por movimentar a economia local e gerar milhares de empregos.

É importante esclarecer que o Dia Livre de Impostos não significa ausência de recolhimento tributário. Os tributos incidentes sobre os produtos continuam sendo pagos normalmente pelos lojistas participantes da campanha. O que ocorre é que, simbolicamente, o empresário assume esse custo para demonstrar ao consumidor o impacto real da carga tributária sobre preços, consumo e competitividade. Trata-se de uma ação de conscientização fiscal e educação econômica, construída dentro da legalidade, justamente para ampliar um debate que interessa a toda a sociedade.

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) tem orgulho de liderar e fortalecer esse movimento na capital. Mais do que representar lojistas, a entidade atua permanentemente em defesa de um ambiente de negócios mais sustentável, competitivo e capaz de estimular o desenvolvimento econômico da cidade. O comércio é um dos grandes motores da economia do DF. Dados do Panorama do Comércio, estudo mensal elaborado pela CDL-DF com base em indicadores do IBGE, Caged, SPC Brasil e Banco Central, mostram que o setor segue entre os maiores geradores de emprego e renda da capital federal, sustentando milhares de famílias e impulsionando a arrecadação pública.

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É justamente por reconhecer a importância estratégica do comércio para o desenvolvimento econômico e social que defendemos um sistema tributário mais racional, simples e equilibrado. O manifesto da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas para o Dia Livre de Impostos 2026 reforça pontos centrais desse debate: a necessidade de simplificação da Reforma Tributária, a preocupação com o risco de aumento real da carga tributária, a busca por isonomia concorrencial entre empresas brasileiras e plataformas internacionais e, principalmente, a exigência de melhor qualidade na aplicação dos recursos públicos.

Não se trata de defender menos Estado ou de negar a importância dos impostos. Tributos são fundamentais para financiar saúde, educação, segurança e infraestrutura. O que o setor produtivo questiona é a lógica de um sistema que frequentemente penaliza quem empreende, emprega e produz riqueza no país, sem oferecer, na mesma proporção, eficiência e retorno à sociedade.

Brasília tornou-se uma referência nacional nessa mobilização justamente porque compreendeu o verdadeiro significado do DLI. Não é sobre promoção. É sobre consciência fiscal, responsabilidade pública e desenvolvimento econômico sustentável. É sobre construir um país onde empreender não seja um exercício permanente de resistência.



