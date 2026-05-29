Análise: Voto contra o fim da 6x1 vai custar caro em outubro?

Celebração da aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1 no plenário da Câmara: a bola agora está com o Senado - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 na Câmara produziu uma cena rara na política brasileira atual: um consenso praticamente unânime. Em tempos de polarização permanente, um texto reunir mais de 90% dos votos favoráveis dos deputados em dois turnos é algo que merece atenção. E reflexão.

A redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, acompanhada da garantia de duas folgas semanais, é uma medida de forte apelo popular. Não apenas porque mexe diretamente na qualidade de vida do trabalhador, mas porque dialoga com uma sensação crescente de exaustão vivida por milhões de brasileiros. O debate vai muito além da economia. É também social, humano e geracional.

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Por isso, chama atenção o fato de 22 deputados terem votado contra no primeiro turno e 19 no segundo. É legítimo que haja divergência em uma democracia. Sempre será. O Congresso existe justamente para isso, para se ouvirem vozes divergentes. Mas é impossível ignorar o peso político de se posicionar contra uma pauta percebida pela população como avanço concreto nas relações de trabalho.

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O argumento econômico contrário à PEC existe. Empresários alertam para aumento de custos, impacto na produtividade e risco de informalidade em alguns setores. São preocupações válidas e que precisam fazer parte da discussão. O próprio texto aprovado buscou amenizar resistências ao prever uma transição gradual de 14 meses e exceções para trabalhadores de alta renda. Ainda assim, o sentimento dominante fora de Brasília parece simples: quem trabalha seis dias por semana e descansa apenas um vê na proposta uma melhora real de vida.

E é justamente aí que mora o desafio político para os parlamentares que votaram contra. Como explicar ao eleitor, em plena pré-campanha eleitoral, uma posição contrária a uma medida tão popular? A eleição está praticamente a quatro meses de distância. O tema seguirá presente nas redes sociais, nos sindicatos, nos programas de televisão e nas conversas cotidianas. Em um ambiente político cada vez mais guiado pela percepção pública, poucos assuntos têm um apelo tão imediato quanto tempo de descanso e qualidade de vida.

Em uma sessão marcada por bate-boca e cantoria, como "olê olê olá, Lula, Lula" e trechos de Para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, um hino de resistência política, a oposição tentou transformar o debate em uma disputa sobre responsabilidade fiscal e populismo. Faz parte do jogo democrático. Mas há momentos em que a narrativa encontra limites na realidade concreta do eleitor. E o trabalhador brasileiro sabe exatamente o que significa acordar, enfrentar transporte lotado seis vezes por semana e voltar para casa sem tempo para a família, lazer ou descanso.

Agora, a atenção se volta para o Senado. A Casa terá coragem de travar uma proposta aprovada de forma tão ampla na Câmara? Senadores costumam agir com mais cautela em temas econômicos e trabalhistas. É bem provável que o texto enfrente resistência, pedidos de alteração ou tentativas de desaceleração. Mas barrar integralmente a PEC trará um custo político difícil de calcular. É importante lembrar que dois terços do Senado serão renovados em outubro. E a resposta é sempre dada nas urnas.



