O que seria de Gizé?

Rogério Carvalho — arquiteto, especialista em patrimônio histórico, diretor-curador dos palácios presidenciais do Brasil

É impossível observar a remoção e a fragmentação de mármores originais do Congresso Nacional sem profunda inquietação do ponto de vista da preservação patrimonial. Não se trata de uma questão estética secundária, tampouco de mera manutenção predial. Trata-se de uma intervenção direta sobre um dos mais relevantes conjuntos arquitetônicos do século 20, concebido por Oscar Niemeyer e inserido no Plano Piloto de Brasília, obra máxima do urbanismo moderno brasileiro, tombada em nível federal e reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

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Em bens culturais dessa magnitude, a matéria original não possui apenas função construtiva. Ela carrega valor histórico, documental, tecnológico, artístico e simbólico. Cada placa de mármore aplicada na construção original integra a autenticidade material da obra. Sua textura, paginação, modulação, desgaste natural, tonalidade adquirida ao longo das décadas e relação com a luz compõem elementos inseparáveis da experiência arquitetônica concebida originalmente. Em patrimônio moderno, sobretudo na arquitetura monumental brasileira, os materiais não são acessórios substituíveis: constituem parte essencial da própria linguagem arquitetônica.

É extremamente preocupante perceber que, ainda hoje, parte significativa das intervenções realizadas sobre a arquitetura moderna nacional continua subordinada à lógica simplificada da "renovação", da "padronização" e da aparência de novo. Conservação patrimonial não significa produzir superfícies imaculadas ou contemporanizar edifícios históricos. Ao contrário: a preservação séria e tecnicamente fundamentada parte do princípio da manutenção máxima da autenticidade material e da mínima intervenção possível.

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Os principais documentos internacionais de preservação — da Carta de Veneza às cartas específicas voltadas ao patrimônio moderno — são absolutamente claros ao estabelecer que a matéria original deve ser preservada sempre que possível, especialmente em obras de excepcional relevância histórica. A substituição indiscriminada de revestimentos originais somente poderia ocorrer diante de patologias irreversíveis amplamente comprovadas por estudos técnicos aprofundados, acompanhados de documentação rigorosa, mapeamento de danos, análise petrográfica, diagnóstico estrutural e absoluta transparência institucional.

Intervenções dessa natureza exigem responsabilidade compatível com a importância do bem cultural envolvido. Não basta substituir materiais preservando apenas aparência ou tonalidade aproximada. Patrimônio não se resume à imagem final percebida a distância. A autenticidade reside justamente na permanência da matéria histórica original, com todas as marcas do tempo, das técnicas construtivas e da trajetória institucional acumulada ao longo de décadas.

A situação torna-se ainda mais delicada quando se trata do Congresso Nacional, edifício que ultrapassa sua condição arquitetônica para assumir dimensão cívica e simbólica na história republicana brasileira. Ali não estão apenas volumes monumentais de concreto e pedra. Está materializada uma visão de país, um momento histórico de afirmação cultural, uma síntese entre arte, engenharia, urbanismo e representação democrática.

A arquitetura moderna brasileira já sofreu perdas irreparáveis ao longo das últimas décadas justamente por intervenções mal conduzidas, reformas utilitárias, descaracterizações silenciosas e substituições materiais realizadas sem o devido rigor crítico. Esquadrias originais desapareceram. Paginações históricas foram eliminadas. Materiais industriais específicos deixaram de existir sem documentação adequada. Em muitos casos, preservou-se apenas a silhueta geral da obra enquanto sua autenticidade material foi gradativamente dissolvida.

É precisamente contra esse processo de esvaziamento patrimonial que a preservação contemporânea deve atuar. Um bem tombado não pode ser tratado sob a lógica ordinária da engenharia de manutenção predial. A tutela patrimonial exige abordagem multidisciplinar, envolvendo arquitetos restauradores, conservadores, historiadores, especialistas em materiais, órgãos de proteção e amplo debate técnico institucional.

A sociedade brasileira tem o direito de conhecer os critérios técnicos que fundamentam intervenções dessa dimensão. É indispensável a existência de laudos públicos, planos de conservação, justificativas técnicas detalhadas, registro integral das remoções realizadas, rastreabilidade dos materiais substituídos e acompanhamento efetivo dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural.

Quando a substituição da matéria histórica passa a ser naturalizada como procedimento comum, o risco é profundo: perde-se gradualmente a autenticidade dos monumentos enquanto se preserva apenas sua aparência cenográfica. E patrimônio cultural não pode ser reduzido a cenário. Ele é documento histórico material.

Cada fragmento original removido de uma obra dessa importância representa uma perda que ultrapassa o campo físico. Perde-se memória construtiva, integridade histórica, densidade temporal e compromisso com a preservação das futuras gerações. Preservar patrimônio exige conhecimento, responsabilidade, prudência e, sobretudo, respeito absoluto pela autenticidade da obra original.



