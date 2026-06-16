O futuro do jornalismo está nas mãos das gerações que parecem mais ignorá-lo

Hélio Gama Neto — jornalista, assessor de comunicação da Associação Nacional de Jornais (ANJ)

As gerações que aparentemente menos audiência e engajamento dão às notícias e às reportagens produzidas por jornalistas e veículos, muitas vezes com elevados custos e riscos, podem ser aquelas que decidirão o futuro do jornalismo. Mas isso vai depender da capacidade de dialogarmos com esse público.

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Pesquisas mostram um afastamento gradual dos jovens em relação ao consumo tradicional de notícias. Em 2007, Harvard revelava que apenas 9% dos adolescentes e 16% dos jovens adultos liam jornais diariamente. Quase 20 anos depois, o cenário ficou mais cinzento.

Agora, segundo o Pew Research Center, 15% dos jovens entre 18 e 29 anos afirmam acompanhar notícias sempre ou na maior parte do tempo. Entre pessoas com mais de 65 anos, o índice é de 62%. O Reuters Institute constatou algo semelhante: jovens consomem informação, mas raramente chegam a ela pelos canais de jornalismo. O estudo indica que 76% entre 18 e 29 anos recebem notícias pelas redes sociais ao menos ocasionalmente.

Essas gerações cresceram em cotidiano marcado por redes sociais, algoritmos de recomendação, bolhas de viés de confirmação e, mais recentemente, inteligência artificial (IA).

Levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mostra que 65% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos adotaram a IA ao cotidiano, enquanto 59% a utilizam para pesquisas escolares e estudos. Pesquisa da Nexus e Demà revela que 83% dos jovens entre 14 e 29 anos recorrem à IA para pesquisas gerais ou acadêmicas.

Mas crianças, adolescentes e jovens adultos têm demonstrado cansaço em relação a esses hábitos e aos discursos, serviços e práticas dessas plataformas, incluindo a coleta e o uso de seus dados, marcados por pouca transparência.

A juventude sinaliza desconfiança em relação ao poder desmedido das big techs e à forma como vem sendo construída a economia baseada em IA. Rejeita conteúdos feitos com a ferramenta, apontando a pasteurização da informação, a apropriação de talentos e a falta de humanidade. Torcem o nariz, reviram os olhos e chamam isso de "cara de IA".

Pesquisa da CNBC/SurveyMonkey indica que 37% dos estudantes evitam utilizar IA por questões de privacidade, e o mesmo percentual desconfia da precisão das respostas. Outros 36% apontam razões éticas e ambientais, enquanto 65% acreditam que a ferramenta reduzirá as vagas no mercado de trabalho. A Harvard Kennedy School mostra que cerca de 70% dos universitários enxergam a IA como ameaça às perspectivas de emprego.

A mudança de humor da juventude em relação à inteligência artificial tem sido evidenciada em formaturas nos Estados Unidos. Executivos e empresários passaram a enfrentar reações hostis de estudantes ao defenderem os supostos benefícios da IA ou contemporizarem as mudanças que a tecnologia representa para as oportunidades de trabalho.

Os jovens conhecem os benefícios que essa tecnologia pode gerar, mas, até aqui, muitos acreditam que os riscos desequilibram a balança. Na prática, são as gerações que mais utilizam inteligência artificial e também as primeiras a perceber e sofrer com seus limites.

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É aí que entram o conhecimento e a busca criteriosa pela verdade dos fatos: escolas, universidades e jornalismo. Essa integração tem elementos favoráveis ao seu desenvolvimento no Brasil. A educação midiática tornou-se obrigatória na educação básica. E a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incorpora práticas ligadas ao jornalismo, como produção de reportagens, edição de conteúdo, análise crítica da informação e reflexão ética sobre comunicação.

Talvez, estejamos diante de uma oportunidade histórica. Os dados mostram que os jovens não abandonaram a informação. Afastaram-se de parte dos caminhos tradicionais que levavam até ela. Continuam lendo, pesquisando, compartilhando conteúdos e tentando entender o mundo.

O problema não está na busca por informação. Está na forma como notícias e reportagens chegam até eles. O jornalismo está desafiado a compreender a ambiguidade vivida pelas novas gerações e a oferecer conteúdos em diferentes formatos e canais.

Publishers, editores e jornalistas, em geral, terão uma ótima oportunidade para saber como fazer melhor isso no 4º Data Day, da Associação Nacional de Jornais (ANJ), em 28 de julho, na ESPM Tech, em São Paulo. A Box 1824, com base em dados do Google, vai apresentar estudo com informações inéditas sobre o consumo de notícias pelas novas gerações.

Mas já sabemos que precisamos explorar capacidades que continuam sendo exclusivamente humanas: investigação, contextualização e verificação. Essa é a essência do jornalismo. Sem ela, não há informação digital íntegra, segurança on-line nem democracia.



