Os Doces Bárbaros

Um dos projetos mais bem sucedidos no âmbito da Música Popular Brasileira é o Doces Bárbaros. Desde a elaboração não havia dúvida de que seria um grande sucesso. Isso em função dos nomes estelares que seriam os protagonistas: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Pela primeira vez, eles voltariam a estar lado a lado no palco, uma década depois.

Os quatro baianos surgiram na cena artística brasileira em 1964 ao protagonizarem o musical Nós por exemplo, que fazia ode à Bossa Nova, marco da inauguração do Teatro Vila Velha, na região central de Salvador, em 31 de julho de 1964.

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A estreia de Doces Bárbaros, espetáculo produzido por Guilherme Araújo e Perinho Albuquerque, ocorreu em 24 de junho de 1976, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. Dali seguiu para o Rio de Janeiro, onde foi visto no Canecão.

Na sequência, saiu em turnê pelo Brasil e chegou a Brasília em 14 de setembro, sendo apresentado na Piscina Coberta, que depois passou a ser chamado de Ginásio Cláudio Coutinho.

Repórter do Correio Braziliense

há um ano, fui ao Torre Palace, hotel recentemente demolido, onde eles estavam hospedados. Mal pude acreditar ao me ver diante daqueles artistas, representantes da era de ouro MPB.

Como me preparei para a entrevista, fui o repórter que mais fez perguntas, obtendo deles respostas esclarecedoras. Depois, obviamente, assisti ao show, que trazia canções marcantes da obra dos quatro.

Do repertório faziam parte Os mais doces bárbaros (Caetano Veloso), Esotérico (Gilberto Gil), São João, xangô menino (Caetano Veloso e Gilberto Gil), Fé cega, Faca amolada (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), Atiraste uma pedra (Herivelto Martins e David Nasser), Tarasca Guidon (Wally Sailormoon), entre outras canções marcantes da obra dos quatro, que eles interpretaram individualmente, em duplas e todos juntos, sendo ovacionados pelo público que superlotou o local.

Estou relembrando esse show porque, 50 anos depois, a Universal Music Brasil está lançando um álbum com o registro do espetáculo. A homenagem a esses ícones da MPB faz parte do projeto Safra 76, que, até o final deste ano, lança luz sobre discos daquele ano, presentes no acervo da companhia.