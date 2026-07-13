Semicondutores: independência, autonomia, soberania e business

Adão Villaverde - Engenheiro e professor de gestão do conhecimento e da inovação da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
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Os instrumentos mais poderosos do século 21 são os chamados dispositivos de semicondutores, verdadeiros cérebros do saber que desenham e redesenham a sociedade dos nossos tempos, controlam os supercomputadores, os eletroeletrônicos de consumo, a transição energética, a descarbonização, a inteligência artificial (IA), chegando aos instrumentos de defesa dos países e aos da geopolítica global das nações. Eles são o quarto produto mais comercializado do mundo, vêm depois do petróleo bruto, do refinado e dos automóveis, mas são estruturantes para os três que o precedem.
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Mesmo que nem todo mundo perceba, catalisados por todos esses elementos referidos acima e muitos outros, como a recente tragédia pandêmica, está em curso globalmente o que se nomina de "chips war", que nada mais é que a disputa pela expertise e pelo domínio da matéria-prima e a manufatura desses dispositivos.
Quem controla a produção desses minúsculos mecanismos dita os avanços científico-técnicos do mundo, o tema da soberania das nações, seu desenvolvimento industrial, chegando à segurança dos países e, sobretudo, ao poder militar global e, claro, descortinam espaços comerciais absolutamente extraordinários para os seus negócios.
A manufatura completa dessa cadeia se subdivide em três etapas: desenvolvimento e projeto, fabricação e encapsulamento, e testes. E, claro, depois vêm seus objetivos finais, que são a comercialização e seu uso.
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Tivemos recentemente em Porto Alegre, no Tecnopuc, parque tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o Simpósio Latinoamericano e Caribenho de Semicondutores, nominado SemiCon-LAC 2026. Evento ocorreu em momento estratégico para o setor, sobretudo de reestruturação na sua cadeia global, onde a descentralização, a resiliência, as parcerias e os investimentos, abrem oportunidades únicas para regiões, sobretudo às que têm requisitos e elementos-chave para seu desenvolvimento. Período também marcado pela crescente demanda por esses produtos e pela busca de países e regiões, por maior autonomia tecnológica, fortalecimento industrial e inserção nessa cadeia de valor.
O evento articulou quatro elementos fundantes: foi intensivo em business, potencializou nossas autonomias e independências científico-técnicas, reafirmou a necessidade da soberania geopolítica das nações no tema e se colocou como uma resposta de competências estratégicas, para emergirmos de uma vez por todas na cadeia global de SemiCon.
A forte presença e a contribuição dos países latino-americanos e caribenhos no simpósio — sobretudo pela articulação que temos de alguns anos, aliadas ao comparecimento de players globais na área ( nove países) — deram robustez ao encontro. Evidenciando que existem muitos espaços para cooperação, transferência tecnológica, formação e qualificação de recursos humanos, investimentos nessas regiões e também na esfera dos negócios, que era um dos eixos principais do evento.
Por seus resultados, o SemiCon-LAC 2026 consolidou-se como um importante espaço de discussão e compartilhamento de conhecimento sobre semicondutores na América Latina e Caribe. E a presença de especialistas internacionais permitiu o intercâmbio de experiências entre países que ocupam posições relevantes na indústria global, proporcionando aos participantes uma visão abrangente sobre tendências, desafios e oportunidades para a região.
O principal legado do evento foi a formalização da Declaração de Porto Alegre, constituída dos seguintes pilares: cooperação regional e internacional, fortalecimento de capacidades locais e intercâmbios, autonomia e resiliência do setor, parcerias e investimentos, mecanismos permanentes de gestão e promoção de negócios.
A iniciativa estabelece bases para a construção de uma agenda permanente de cooperação entre países, instituições e empresas da América Latina e Caribe, voltadas ao fortalecimento do setor de semicondutores com alianças globais em todas suas esferas.