Ceuta expõe crise além das fronteiras

A imagem de milhares de jovens, famílias e crianças desafiando as correntezas do Mediterrâneo para alcançar o pequeno enclave espanhol de Ceuta, no Norte da África, não é apenas um retrato dramático do desespero humano: é o sintoma irrefutável de um sistema internacional esgotado. A chegada de cerca de 60 mil migrantes em apenas 24 horas ao território autônomo espanhol colocou a gestão de fronteiras no topo da agenda geopolítica global.

A travessia, realizada em grande parte a nado ao redor dos quebra-mares da praia de Tarajal ou escalando as cercas divisórias, transformou a costa de Ceuta em um cenário de tragédia. De acordo com os balanços das autoridades locais e das agências internacionais, mais de 70 pessoas perderam a vida na tentativa de cruzar a fronteira. A maioria dos recém-chegados é formada por marroquinos, muitos deles jovens, mas também há famílias inteiras que atravessaram por terra ou a nado em busca de oportunidades que seus países de origem não conseguem oferecer.

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A dimensão do fluxo migratório supera a capacidade de resposta das autoridades locais e coloca em evidência um problema que há anos desafia a União Europeia: a incapacidade de construir uma política migratória que concilie segurança, solidariedade e respeito aos direitos humanos.

O governo espanhol respondeu com o reforço da presença militar e policial na região. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que a Espanha atuará para proteger a fronteira externa da União Europeia e intensificou a cooperação com Marrocos para conter novas entradas e acelerar o retorno dos migrantes. Ele chamou o ocorrido na quinta-feira de "ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha". Sánchez culpou as máfias por "enganar muitos jovens". O prefeito da Cidade Autônoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmou que a situação atingiu um nível de "absoluta emergência humanitária e social".

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A reação política na Europa evidencia a fragmentação do bloco diante do tema migratório. Enquanto alguns governos defendem maior solidariedade entre os países-membros, outros pressionam por controles mais rígidos e restrições à circulação. A imigração deixou de ser apenas uma questão humanitária para se tornar também um desafio geopolítico, diplomático e de segurança.

O governo Donald Trump politizou a questão. A Casa Branca atribuiu a situação em Ceuta às "políticas globalistas de extrema-esquerda" da Espanha. "O presidente Trump vem alertando a Europa há tempos sobre as consequências de continuar implementando políticas globalistas de extrema-esquerda, como facilitar a migração em massa", declarou a porta-voz da Casa Branca, Ana Kelly.

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Limitar o debate ao fortalecimento das fronteiras significa ignorar as causas. Desigualdade econômica, desemprego, conflitos regionais, mudanças climáticas e atuação de redes criminosas de tráfico de pessoas continuam impulsionando milhares de indivíduos a arriscarem a própria vida em busca de um futuro melhor. Enquanto essas condições persistirem, novas crises continuarão surgindo, independentemente da altura dos muros ou do número de agentes destacados para vigiá-los.

Ceuta é o retrato de um impasse que ultrapassa as fronteiras espanholas. A Europa precisa decidir se responderá ao desafio apenas com medidas emergenciais ou se, finalmente, construirá uma estratégia duradoura, baseada na cooperação internacional, no desenvolvimento dos países de origem e em mecanismos eficientes de acolhimento e controle migratório. A história demonstra que pessoas desesperadas dificilmente deixam de migrar apenas porque a fronteira se tornou mais difícil de atravessar. O verdadeiro desafio está em reduzir as razões que as levam a partir.