Beatles classic

Esta foto tirada em 30 de junho de 1966 mostra a banda britânica The Beatles, (da esquerda para a direita) Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon, se apresentando durante seu show no Budokan em Tóquio - (crédito: AFP)

A história do pop-rock tem Beatles como nome exponencial. Grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, que, na adolescência, tornaram-se amigos em Liverpool, cidade britânica localizada a 300 quilômetros de Londres.

Surgida em 1960, a banda se manteve em evidência por sete anos, sendo reverenciada em quase todo o mundo — inclusive no Brasil. Deixou precioso legado, registrado em vários discos que os fãs cultuam até hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre eles, está o Sgt. Peppers Lonely Club Band, tido pela crítica como o de maior relevância. Outro muito bem avaliado é o Rubber soul, que chegou ao mercado em 3 de dezembro de 1965. O álbum ganhou uma edição ampliada, que tem lançamento pela UMG/ Apple previsto para 2 de outubro.

Com nova mixagem, assinada por Giles Martin e Sam Okell, reúne novas versões em estéreo e Dolby Atmos, além da mixagem mono, feitos pela Capitol Records, gravações inéditas das sessões, demos e single original de 1965, com os dois lados A de Day Tripper e We can work it out.

Lançado em 3 de dezembro de 1965, Rubber soul marcou um momento decisivo na evolução dos Beatles, coroando um ano incrível em que Lennon, Paul, George e Ringo alcançaram o auge artístico e comercial, capaz de ir além das convenções da música pop, adotando abordagens mais ousadas na composição e na gravação.

Leia também: Personalidade cultural



O registro — realizado ao longo de quatro semanas, entre outubro e novembro de 1965, após um show recordista de público, que reuniu mais de 55 mil fãs no Shea Stadium, em Nova York — traz clássicos como Drive my car, Norwegian wood, Nowhere man, Michelle, Girl e In my life.

Tem mais: as edições Super Deluxe, que trazem quatro CDs e cinco LPs, vêm acompanhadas de um livro de capa dura, com 88 páginas, contendo uma introdução escrita especialmente por Paul McCartney e um prefácio compilado a partir de declarações de John Lennon, reunindo reflexões sobre Rubber soul ao longo da vida, incluindo o período após o fim dos Beatles e o impacto duradouro do álbum. Além disso, há informações detalhadas dos bastidores, notas sobre as faixas e fotografias raras.

Rubber soul estará disponível nas edições padrão de um CD e um LP e na Super Deluxe, com quatro CDs e cinco LPs; e blu-ray, apresentando nova mixagem em Dolby Atmos, áudio estéreo de alta resolução, em edições limitadas. Mais de seis décadas após o lançamento original, o álbum continua sendo um marco histórico dos Beatles e faz ponte entre a beatlemania e a ousadia criativa que culminou em obras como Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.



