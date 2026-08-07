Fora da curva

José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras

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Vamos dar uma pausa nas discussões do presente para lembrar algumas figuras populares que habitam nossas memórias, em toda parte, enchendo o cotidiano das cidades. No Maranhão, sempre tivemos muitos: um deles era o Comendador Satyro Pamphilo, que andava sempre de casaca preta, cartola e bengala. Ele estava sempre muito sóbrio e sério, cumprimentando todos os que passavam por ele.

Mas a sua fama maior era por causa do espetáculo que fazia todo ano, chamado "A queda da bandeira". Satyro fazia os convites à mão e colocava embaixo das portas das casas; levava quase todo o ano convidando para sua festa no Teatro de São Luís — hoje Teatro Arthur Azevedo.

O espetáculo resumia-se no seguinte: no dia 7 de Setembro, ele colocava uma mesa, forrada com um pano verde, em cima do palco, bem na frente, e uma escadinha atrás dessa mesa, por onde ele subia. O espetáculo era muito popular, sobretudo entre os estudantes. Às sete horas da noite, em ponto, o Comendador Satyro entrava no palco e subia na mesa. Uma fanfarra tocava o Hino da Independência. Então, Satyro se enrolava na bandeira e se atirava lá de cima, no meio da estudantada, que o recebia nos braços; não poucas vezes, ele ia ao chão.

O público aclamava e gritava:

— De novo! De novo! De novo!

E o Satyro subia novamente e tornava a se atirar no meio do pessoal. Era uma pataquada (como se dizia naquele tempo) terrível! Mas era célebre na cidade a festa "A queda da bandeira", do Comendador Satyro.

Havia muitas outras histórias com Satyro, que fazia questão de ser chamado de comendador. Ele escreveu um livro, Embófias de um cérebro ilustrado, que incluía um dicionário construído com uma série de palavras que ele inventou.

Meu pai, quando tinha uma festa de aniversário, citava o Satyro dizendo: "Temos hoje um ispiquitó" — era uma palavra dicionarizada pelo Satyro, com a seguinte definição: "anatalácio de donzela moça".

Outro termo era o que ele usava para definir polêmica de jornal: "metrandação". E acrescentava: "metrandação cerebral".

Política era "rega-bofe de anacoretas".

Quando ficava sabendo que haveria festas de aniversário, de casamento, ele se apresentava aos anfitriões, e era difícil que não improvisasse um versinho.

Foi assim que, na casa da Dona Doca, que aniversariava uma das filhas, ele saiu-se com esta:

— Matilde, Maria e Maroca / Três estrelas divinais / São filhas da Dona Doca…

Parou, procurou a rima e, não a encontrando, fechou com esse verso:

— …com três diferentes pais.

Não é preciso dizer que foi expulso da festa.

Outra figura inesquecível, da década de 1950, aqui no Maranhão, era o Paletó.

Ele dizia sempre: "sou o número um das oposições coligadas". Eu ainda o conheci: ele não faltava a nenhuma das reuniões dos nossos partidos políticos.

Certa vez, o deputado Clodomir Millet, então chefe da oposição, resolveu dar uma missão ao Paletó: ir todo dia ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) assistir às sessões e trazer de volta o relatório do que tinha sido votado e de como havia votado cada um dos juízes.

Um dia, Paletó entrou, meio cansado e revoltado, na redação do jornal O Povo, onde nos reuníamos todas as tardes, e foi logo dizendo:

— Dr. Millet, não volto mais ao Tribunal. Está tudo perdido: um juiz da oposição — como é o desembargador Eugênio Piva — votou com o juiz do governo!

Naquela época, a política muitas vezes se tornava violenta. Quando organizamos uma passeata para protestar contra o governo, acusado de estar queimando as casas dos pobres, o Paletó também quis participar dela.

Neiva lhe deu uma bandeira, dizendo:

— Paletó, leve esta bandeira.

Então, o Paletó, "membro número um das oposições coligadas", enrolou a bandeira no pescoço, deixando uma parte caída nas costas, e foi, exaltado, à passeata, gritando palavras de protesto. Até que, chegando perto do Palácio, vendo que havia uma fila de soldados com metralhadoras apontando para a passeata, ele parou e disse:

— Seu Neiva Moreira, está aqui a sua bandeira. Arrume um mais doido do que eu que, daqui, não passo!



