O que vem antes do voto?

Para as campanhas, o grupo que não definiu o voto representa um dos principais focos de atenção - (crédito: maurenilson)

A democracia já foi um sonho, uma luta e uma conquista. Hoje, é uma realidade. E as eleições são o exercício pleno desse direito e da construção da cidadania. Para mim, é sempre um momento de celebração. Olhando os arquivos do Correio Braziliense, garimpados pelos documentaristas do nosso Cedoc, vejo preciosidades, como, por exemplo, os 10 fascículos do curso Constituição e Constituintes feito pela Universidade de Brasília (UnB), todos publicados em nossas páginas. Um material riquíssimo com colaboradores de grandes nomes da nossa sociedade, da política à cultura.

O curso tinha como objetivo o despertar para a educação política, algo que tentamos fazer a cada eleição por meio de reportagens, mas também de debates. Já ouvi de ministros do STF, como Carlos Velloso e Gilmar Mendes, que não perdiam nenhum fascículo. Tradicionalmente, o jornal acompanhou e reportou todos os grandes movimentos políticos do país, com destaque para a Assembleia Constituinte, quando nem banheiro para mulheres o Congresso Nacional tinha. Mas elas estavam lá, lutando pelo direito ao básico. Hoje, nas eleições do DF, três candidatas ao Senado lideram as pesquisas do Correio/Opinião. Outra candidata aparece em primeiro lugar na disputa pelo GDF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Os partidos ainda não têm a cara do Brasil



Meu sonho, ao vir para Brasília, era fazer parte daquela equipe de cobertura. Bem jovem, uma foca como se diz no jargão jornalístico, fui impelida a começar por Cidades, editoria que me levou a conhecer as entranhas daquela cidade ainda em construção. Pouco depois, iniciava meus anos dedicados à política local, cobrindo o processo de autonomia política da capital federal.

O auditório do Correio, décadas atrás, foi palco de debates intensos até a aprovação de eleições diretas para escolher os governantes e deputados distritais da capital federal. Nesse mesmo espaço, na próxima terça-feira, às 9h, daremos a largada na cobertura da campanha eleitoral com a sabatina dos 10 postulantes ao Palácio do Buriti. Será transmitida ao vivo pelo YouTube.

É preciso lembrar sempre que, mais do que um ringue de disputas partidárias e ideológicas acaloradas, a campanha eleitoral é uma oportunidade ímpar de escolher os nossos representantes ouvindo e refletindo sobre suas propostas. No dia 1º de setembro, também vamos promover nosso tradicional debate com os governadores em parceria com TV Brasília. Também nos dedicaremos às eleições presidenciais, com a sabatina dos candidatos à presidência — já fizemos uma primeira rodada, e iniciaremos a segunda esta semana — e, posteriormente, no final de setembro, com o debate dos presidenciáveis. Todos têm sido convidados.

Mais um capítulo para o futuro de Brasília e do Brasil está se desenhando. Acho absolutamente fascinante acompanhar a história por dentro, produzindo informação responsável e escuta equilibrada de todos os lados. O jornalismo existe também para formar cidadãos responsáveis e conscientes que precisam escolher muito bem os seus votos. Muito mais do que um jornal, o Correio tem sido um guardião da história, sobretudo da política, em especial do ponto de vista de Brasília. Esperamos que vocês estejam conosco nesse momento tão especial da nossa democracia.