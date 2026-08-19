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Irã, o atoleiro de Trump

A Guarda Revolucionária Iraniana, espinha dorsal do regime dos aiatolás, segue intacta e tem surpreendido os EUA com ataques a bases militares americanas no Oriente Médio

Donald Trump - (crédito: Divulgação/Casa Branca)
Donald Trump - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

Cuidado quando tentarem vender-lhe gato por lebre. Donald Trump caiu nesse ardil, convencido pelo premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e agora ficou preso no atoleiro. O presidente dos Estados Unidos acreditou que a missão seria fácil: uns poucos bombardeios e o regime teocrático do Irã ruiria como peça de dominó. Trump parecia apostar que, com a eliminação do aiatolá Ali Khamenei, uma multidão sairia às ruas de Teerã e das principais cidades iranianas para apressar a mudança de sistema de governo.

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O titular da Casa Branca falhou miseravelmente. Ainda que muitas lideranças tenham sido assassinadas, os EUA não conseguiram o tal levante popular. Não contavam com o patriotismo que move a população do país persa nem com a percepção de que uma agressão à nação termina por unificar povo e governo, não por causar ruptura.

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Trump tem mãos atadas. Como diriam em Goiás, meu estado natal, está "no mato sem cachorro". Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, fez várias ameaças ao Irã e chegou a avisar que destruiria a nação do Oriente Médio. Teve que recuar em todas. Acabou por se transformar no boquirroto, naquele cara que adora contar coisas que ninguém mais acredita.

Com a economia à beira da recessão e com a popularidade em queda, o presidente corre o sério risco de entregar de bandeja aos democratas a maioria no Senado e na Câmara. Sim, porque um fiasco nas eleições de meio de mandato terá sido muito por culpa de Trump.

A Guarda Revolucionária Iraniana, espinha dorsal do regime dos aiatolás, segue intacta e tem surpreendido os EUA com ataques a bases militares americanas no Oriente Médio. Mesmo com uma adaga no pescoço, o Irã conseguiu desferir um golpe inesperado no Tio Sam: utilizou o Estreito de Ormuz como arma.

É inacreditável que os estrategistas da Casa Branca não tenham pensado na possibilidade de Teerã fechar a via marítima para conturbar o fornecimento de petróleo no mundo. A artimanha de Teerã impôs a Trump o ônus de se tornar o artífice de uma guerra capaz de levar o planeta a uma crise econômica imprevisível.

Nessa segunda-feira, Trump sugeriu aos iranianos que levantassem a "bandeira branca". Cinismo, mau caratismo, prepotência ou inocência? Ao perceber que entrou em uma "canoa furada", o republicano parece desesperado para encerrar o conflito e voltar a atenção às mazelas internas e à América Latina, a qual parece considerar o "quintal" de sua casa.

O problema é: como encerrar algo que nem mesmo deveria ter começado? Se declara vitória sobre o Irã, sai desmoralizado e com a pecha de mentiroso. Se simplesmente desmobiliza as suas forças do Oriente Médio e finaliza o conflito, passa a imagem de fraco. Se retoma os ataques ao Irã, corre o risco de dar murro em ponta de faca, acelerar seu desgaste político e desferir golpe de morte nas pretensões eleitorais do Partido Republicano em 3 de novembro. Trump está preso em um atoleiro e ninguém consegue tirá-lo de lá.

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

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Por Rodrigo Craveiro
postado em 19/08/2026 06:01
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