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O passado presente

Engraçado como alguns objetos marcam nossas lembranças. O famoso "orelhão", em que fazíamos filas e acelerávamos a conversa à medida que as fichas eram engolidas pelo aparelho

Imagino como será o mundo quando meus filhos, de 15 e de 22 anos, tiverem minha idade. De que tipo de tecnologia terão à disposição? - (crédito: Reprodução/Freepik)
Imagino como será o mundo quando meus filhos, de 15 e de 22 anos, tiverem minha idade. De que tipo de tecnologia terão à disposição? - (crédito: Reprodução/Freepik)

Dia desses escutei a música Meus tempos de criança, do compositor Ataulfo Alves, na voz do cantador Xangai, parceiro eterno de Elomar. "Eu daria tudo o que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei porque que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança", diz um trecho da canção. Quem não tem doces recordações da infância? Com o passar dos anos, tornei-me mais saudosista. Talvez sabedor de como fui sortudo por uma infância livre de telas. Sim, o "celular tijolão" somente foi lançado quando eu tinha meus oito anos; o de tela, lá pelos meus 19 anos. Um produto proibitivo pelo preço, à época.

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Morava em Goiânia, minha terra natal, e costumava jogar bola na rua até altas horas da madrugada. Improvisávamos os golzinhos e nos divertíamos muito. O que dizer de quando pulamos o muro de uma escola, para jogar na quadra, e fomos recebidos por um pastor alemão? Nunca subi tão rápido em uma árvore. Às vezes, criávamos brincadeiras meio estúpidas: gincana em que disputávamos quem bebia mais água, quem dava mais voltas correndo ao redor do quarteirão, entre outras. O fim de semana era quase sagrado: viajávamos à fazenda dos meus avós, onde curtia as cavalgadas, os banhos de piscina, as pescarias na represa, o futebol no pasto ou os passeios de bicicleta.

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Julho também tinha seu ritual. Todos os anos, meu pai, meus tios e amigos dele montavam um acampamento de praia no Rio Araguaia. Eu e mais umas 70 pessoas da família passávamos 15 dias maravilhosos no paraíso. Pescaria durante o dia, passeios de canoa, banhos de rio, fogueira e céu absurdamente estrelado à noite.

Engraçado como alguns objetos marcam nossas lembranças. O famoso "orelhão", em que fazíamos filas e acelerávamos a conversa à medida que as fichas eram engolidas pelo aparelho. A fita cassete que, no meio da música favorita, às vezes, era engolida pelo gravador (o jeito era pegar uma caneta, rebobinar tudo e torcer para que ela não arrebentasse), a fita VHS seguida do fascínio do DVD (eu me recordo de como fiquei embasbacado com o primeiro Blu Ray que meu pai comprou). O tênis Kichute, as balas dadinho e Skate, o telejogo (primeira versão de um videogame), as figurinhas de álbuns (para virar no bafo, e essas resistiram ao tempo).

Imagino como será o mundo quando meus filhos, de 15 e de 22 anos, tiverem minha idade. De que tipo de tecnologia terão à disposição? Do que sentirão saudades de seu tempo de criança e de sua adolescência? Terão conseguido aproveitar momentos que, um dia, ficarão guardados na memória e em um lugarzinho especial do coração? Sim, porque o escritor e poeta argentino Jorge Luís Borges (1899-1986) escreveu que a vida é feita de momentos. E que não podemos nos perder do agora.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 26/08/2026 06:00
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