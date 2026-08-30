Não terceirize sua confiança, informe-se com qualidade!

No próximo dia 1º, terça-feira, às 21h, haverá o debate com os candidatos ao Governo do Distrito Federal, que o Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, realiza tradicionalmente a cada eleição - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Tenho boa memória. Isso me garante emoções em dobro. Porque, ao não esquecer, revivo. Não com olhos saudosistas, mas com a sensação boa de acompanhar uma história desde o começo. A vida em jornal me permite ver também por dentro e, de quebra, materializar a memória em papel jornal, fotografias, gravações, arquivos até na nuvem. No próximo dia 1º, terça-feira, às 21h, haverá o debate com os candidatos ao Governo do Distrito Federal, que o Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, realiza tradicionalmente a cada eleição. Passando os olhos pelo nosso acervo, por tantos momentos em que vivemos uma cobertura de campanha eleitoral, vi uma foto da mesa de debate de 2006.

Vinte anos, hoje, não me parecem tanto tempo assim, porque tenho vívidas memórias. Boa parte das figuras políticas da época, do DF e mesmo do Brasil, ainda estão em cena. Há duas décadas, Lula foi reeleito; Arruda venceu o governo local. Mas nem vou me deter exatamente nos personagens, porque eles têm biografias públicas. Meu gosto é pelo processo, pela legítima caminhada que trilhamos a cada quatro anos, um direito conquistado que precisamos continuar protegendo.

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Quando abrimos nossas portas e páginas para receber candidatos, estamos oferecendo uma oportunidade ímpar para eles se apresentarem à população. Não por generosidade, mas por obrigação de ofício, para dar chance ao eleitor de conhecer mais essas pessoas que se dispõem a governar uma cidade como Brasília. Jornalista deve perguntar, questionar, analisar, mas sobretudo tentar extrair o máximo de propostas. O desafio que se impõe nesse tempo é buscar a verdade - algo que hoje é complexo, porque há quem ouse mentir descaradamente em praça pública e a desinformação virou combustível e alimento.

Cabe à população participar e analisar criticamente, não apenas passivamente, o que cada um diz e como as palavras e promessas se relacionam aos fatos e às ações de cada um. Talvez seja complexo hoje discernir, mas é uma obrigação de todos buscar a verdade, porque ela existe e não passa por opinião e interpretação. Verdade não tem viés.

Convidamos a população de Brasília a dar conosco o primeiro passo. Assista ao debate pela TV Brasília ou pelas redes do Correio, na próxima terça, às 21h. Acompanhe também nossa cobertura. Já fizemos duas rodadas de sabatinas com os candidatos ao GDF e ao Senado. Começamos uma temporada de podcasts com os deputados. Além das entrevistas, estamos acompanhando os 11 candidatos nas agendas diárias e fazendo especiais sobre os temas de maior interesse para o DF. Publicamos vídeos com análises nas redes sociais. Ainda divulgaremos pesquisas feitas em parceria com o Instituto Opinião Inteligência Política.

Temos um vínculo especialíssimo com a história política do DF e mesmo do Brasil, sendo o mais tradicional veículo de mídia da capital do país. Voltando ao acervo, vejo fotos de todos os debates, das equipes que participaram das coberturas, de capas históricas que fizemos, acompanhando a Constituinte, a redemocratização do Brasil, as Diretas, a luta pela autonomia política do DF, cada campanha, cada posse. Estamos perpetuando a memória da história da democracia. Bom de ver, de rever e de atualizar a cada eleição.

Agora, no presente, a missão de todos nós é nos informar e registrar o nosso voto com a consciência de quem sabe exatamente o que está fazendo e em quem está votando. Com informação de qualidade, não se terceiriza a confiança; não se entrega voto por panfleto. Começou, minha gente! Vamos exercer nosso direito e celebrar a democracia.