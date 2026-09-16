Uma necessária pausa da IA

Raramente rivais tão ferozes concordam em público. No último sábado, Dario Amodei, CEO da Anthropic, publicou um ensaio pedindo que as empresas de inteligência artificial reduzissem deliberadamente o ritmo de desenvolvimento de seus modelos mais avançados. O argumento é direto: sem essa redução, a IA poderia, em seis a 12 meses, desenvolver capacidade para coordenar agentes autônomos capazes de assumir partes da internet, ultrapassando a capacidade humana de controlar o que foi criado. Em horas, Sam Altman, da OpenAI, Elon Musk e Demis Hassabis, CEO do Google DeepMind, endossaram a proposta. Altman foi além: anunciou que a OpenAI não pretende abrir o capital em 2026. Quando quatro dos maiores nomes da indústria convergem para o mesmo alerta no mesmo fim de semana, vale parar e ouvir.

Vale também questionar. A conversão simultânea dos CEOs ao altruísmo corporativo merece ceticismo. É legítimo perguntar se esse apelo por cautela não serve, na prática, para resfriar a bolha financeira da IA, inflada por expectativas que o mercado já não consegue sustentar. A OpenAI, por exemplo, foi avaliada em US$ 852 bilhões em março, mas amarga um prejuízo de US$ 9 bilhões em 2025. O movimento pode ser também para conter custos crescentes com infraestrutura e energia, ou ainda para criar barreiras regulatórias que protejam os grandes players de concorrentes menores.

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O problema é que, enquanto esse debate acontece nos andares executivos do Vale do Silício, o mercado de trabalho está pagando a conta. A automação corrói postos administrativos, técnicos e criativos em ritmo que governos não acompanham. Os ganhos de produtividade vão para os balanços das empresas. Os trabalhadores deslocados ficam por conta própria. A promessa de que novos empregos substituiriam os perdidos não se materializou na velocidade necessária, e dificilmente vai sem políticas públicas que a tornem real.

No plano geopolítico, o problema se complica ainda mais. Em Washington, qualquer proposta de desaceleração esbarra na resistência do próprio governo americano, que teme abrir vantagem para a China. O raciocínio do Pentágono é simples: parar significa perder. Pequim segue investindo em capacidade computacional e em modelos próprios sem qualquer intenção de pausar. Diante disso, Estados Unidos e China correm para frente sem que nenhum dos dois queira ser o primeiro a frear. O alerta de Dario Amodei, por mais fundamentado que seja, não tem como competir com esse cálculo.

A única saída estrutural é uma regulação séria e comprometida. Não com base em leis nacionais isoladas, que uma empresa pode contornar mudando de sede, mas acordos supranacionais vinculantes, nos moldes dos tratados de não proliferação nuclear ou das convenções de biossegurança. Mecanismos com auditorias obrigatórias, limites verificáveis e responsabilidades claras. É o único modelo que funcionou em outras áreas em que o risco tecnológico era grande demais para deixar ao mercado.

Chegar a esse consenso num mundo dividido como o atual é difícil. Mas a dificuldade não é desculpa para a omissão. O alerta de sábado foi dado pelos próprios responsáveis pela aceleração. Levá-lo a sério, sem ingenuidade sobre as motivações, mas sem ignorá-lo por isso, é o ponto de partida mínimo para uma conversa que o mundo precisa ter antes que o ritmo da tecnologia torne essa conversa irrelevante.



