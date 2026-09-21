Dia Nacional da Limpeza: mais fortes quando caminhamos juntos

Sprays combatem o mofo já instalado. Quando os fungos já apareceram em paredes, azulejos, rejuntes e outras superfícies, os sprays específicos ajudam na limpeza e eliminam os microrganismos. Alguns ainda retardam o reaparecimento do problema. - (crédito: imagem gerada por i.a )

A instituição do Dia Nacional da Limpeza, proposto para 20 de setembro, é um marco político e social de extrema relevância, inserido em uma longa caminhada histórica pela valorização da higiene ambiental. O Projeto de Lei 5354/2026, protocolado em 11 de novembro, segue os passos da Assembleia Geral das Nações Unidas e do movimento cívico Let's do it world, que instituíram o Dia Mundial da Limpeza. Trata-se de iniciativa com desdobramentos ambientais, sanitários, sociais e educacionais, que devem caminhar juntos e se reforçar mutuamente.

No campo ambiental, a data pode impulsionar práticas mais sustentáveis de limpeza: uso racional de desinfetantes e saneantes, redução do desperdício de água, descarte correto de resíduos e substituição gradual de produtos químicos agressivos por alternativas de menor impacto ecológico. A limpeza inadequada também favorece a contaminação do solo e corpos d'água, de modo que investir em processos sustentáveis protege simultaneamente a saúde pública e os ecossistemas.

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Do ponto de vista sanitário, durante décadas os procedimentos de limpeza foram invisibilizados ou tratados como tarefas secundárias. A evidência científica acumulada demonstra, porém, que manter ambientes limpos é intervenção essencial de saúde pública para prevenir infecções e salvar vidas. As infecções relacionadas à assistência à saúde seguem entre os desafios mais críticos enfrentados em hospitais: patógenos deixados em superfícies de alto contato podem persistir por meses quando a limpeza é ineficaz. Com o avanço da resistência antimicrobiana, o problema se torna ainda mais urgente, pois para algumas bactérias resistentes já não existem antibióticos eficazes.

Os desdobramentos sociais dessa agenda merecem atenção especial. A força de trabalho da higienização é majoritariamente composta por mulheres e chefes de família, historicamente submetidas a baixos salários, vínculos precários e pouco reconhecimento profissional. Dar visibilidade nacional a essa categoria é também um gesto de justiça social: valorizar quem limpa é valorizar quem sustenta a segurança de hospitais, escolas, transporte público e espaços coletivos. Ambientes limpos fortalecem, ainda, o senso de pertencimento comunitário e reduzem desigualdades territoriais, já que bairros negligenciados tendem a concentrar mais doenças infecciosas e menor qualidade de vida.

No campo educacional, a data abre oportunidade concreta para inserir a higiene ambiental nos currículos escolares, da educação infantil à formação técnica e superior em saúde. Crianças que aprendem cedo sobre lavagem das mãos, descarte de resíduos e cuidado com espaços compartilhados carregam esses hábitos para a vida adulta, multiplicando o efeito preventivo além dos muros da escola. Da mesma forma, capacitar continuamente os profissionais de limpeza qualifica processos, reduz acidentes de trabalho e reforça a autoestima de uma categoria essencial, porém pouco valorizada.

A higienização das mãos e a limpeza ambiental atuam como barreiras complementares: enquanto a higiene das mãos reduz a densidade de microrganismos no vetor humano, a limpeza ambiental reduz a densidade nos reservatórios inanimados, quebrando a cadeia de transmissão. Há mais de 18 anos, o Dia Mundial da Higiene das Mãos, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), impulsiona essa prática nos serviços de saúde do país; o Dia Nacional da Limpeza é estratégia sinérgica que amplia esses ganhos em diferentes cenários sociais.

Apesar da relevância científica da higiene ambiental, a regulamentação do setor ainda apresenta lacunas críticas, sobretudo em países de média e baixa renda. É urgente avançar na criação de diretrizes nacionais obrigatórias que estabeleçam métodos mínimos de limpeza e desinfecção por nível de risco, leis que assegurem quadro de pessoal adequado, salários dignos e plano de carreira, bem como recursos para insumos e equipamentos; regulamentação do uso de métodos objetivos de controle de qualidade higiene ambiental; e programas de formação para todos os trabalhadores da higienização.

O Dia Nacional da Limpeza deve ser encarado não como mera data comemorativa, mas como compromisso coletivo que une diferentes profissionais, gerações e setores. A limpeza ambiental, a higiene das mãos, a valorização social de quem higieniza e a educação continuada da população são estratégias fundamentais para garantir a prevenção e o controle de infecções, a sustentabilidade e o respeito à dignidade humana.