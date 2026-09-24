Sinais da violência

Com o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças — 23 de setembro —, a Fundação Abrinq chamou a atenção em seu site para a campanha Pode Ser Abuso, na qual lista os sinais emitidos por meninas e meninos que estão sofrendo violência sexual — seja abuso, seja exploração.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nem sempre as vítimas dessas agressões conseguem pedir socorro diretamente, porque estão traumatizadas, sentem culpa ou vergonha ou por serem ameaçadas pelos algozes — na imensa maioria dos casos, o crime é cometido por familiares, parentes ou amigos, ou seja, pessoas da confiança delas. A depender da idade, inclusive, meninas e meninos não têm noção de que estão sendo submetidos a uma violência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Mas os indícios aparecem no comportamento deles, como ressalta a entidade: tristeza persistente; choro frequente ou apatia; pesadelos recorrentes; insônia ou sono excessivo; medo de ficar sozinho ou de permanecer com determinadas pessoas; infecções urinárias ou genitais sem causa identificada.
Outros sinais são dificuldades de concentração, queda no desempenho escolar, perda de interesse por brincadeiras e atividades, alterações no sono e na alimentação, medo de determinados lugares ou pessoas e manifestações incomuns relacionadas à sexualidade.
Conforme a orientação, "é importante não transformar um sinal isolado em conclusão". "Uma mudança de comportamento pode ter diferentes causas." Porém, se existe uma suspeita, a primeira providência é proteger a vítima e evitar que a situação se agrave.
Caso a criança ou o adolescente conte estar sofrendo a violência, é preciso ouvir, sem pressionar por detalhes. "A escuta especializada e o depoimento especial devem ser realizados por profissionais capacitados, conforme estabelece a legislação brasileira", explica a fundação.
Há aqui outro ponto importantíssimo que destaco em casos graves assim: quando meninas e meninos denunciam o crime, é preciso apoiá-los, fazer com que se sintam seguros, lembrá-los de que não são culpados pela violência que sofreram. Desacreditá-los é revitimizá-los.
Ante a identificação ou a suspeita do crime, não se deve confrontar o agressor — alerta a entidade. Isso pode colocar em risco a vítima e prejudicar a futura investigação. A atitude correta é denunciar ao Disque 100, em um conselho tutelar ou à polícia. "Qualquer pessoa pode denunciar uma suspeita de violência sexual contra criança ou adolescente. Não é necessário ter certeza sobre o que aconteceu para comunicar uma situação que gere preocupação", enfatiza.
Meninas e meninos dependem de nós — Estado, sociedade e família — para socorrê-los. Quem souber ou suspeitar da violência tem a obrigação de denunciar. Não se trata de "opção", trata-se de dever. Se omitir é ser conivente com a barbárie.