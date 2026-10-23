Três certezas da eleição

Vamos às urnas daqui a dois dias para definir o próximo presidente da República e os seis governadores que faltam. Tudo indica que o cenário de imprevisibilidade na corrida pelo Palácio do Planalto continuará até o fim. Será uma apuração tensa, sem ser possível cravar antecipadamente quem sairá vitorioso. A campanha de 2026 se aproxima do fim, mas deixa três certezas.

A primeira é o peso das redes sociais. Nas últimas 48 horas de campanha, o eleitor será exposto a uma enxurrada de vídeos, mensagens e recortes, sobretudo do debate de hoje à noite na Globo. As plataformas digitais ganharam muito dinheiro com a disputa eleitoral. Prestações de contas parciais mostram que a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, recebeu mais de R$ 304 milhões com verificação de contas, anúncios e impulsionamento de publicações.

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A corrida pela atenção do eleitor também produziu estratégias bem diferentes no segundo turno. Campeão de votos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) concentrou esforços no Instagram, com a publicação frequente de reels. André Janones (Rede) fez do WhatsApp a principal ferramenta, com reflexos até nas buscas do Google. À frente do canal Exército de Lula, que reúne mais de 8 milhões de participantes, Janones apostou na gamificação: transformou o engajamento político em uma competição entre apoiadores.

A segunda está no peso do voto decidido de última hora. Pesquisa Meio/Ideia divulgada na quarta-feira aponta que quase 20% dos entrevistados escolheram o candidato nas 48 horas finais do primeiro turno. Entre eles, 9,3% só decidiram diante da urna. Em uma eleição disputada voto a voto, é um contingente que faz diferença. É nessa reta final que a campanha digital tenta alcançar quem ainda hesita. Vídeos, mensagens e disparos em massa servem para convencer indecisos, mas também contribui para consolidar escolhas recém-formadas. Se esse eleitorado se distribuir de maneira desigual entre os candidatos, ajudar a explicar por que o resultado das urnas não coincide exatamente com o retrato das pesquisas.

A terceira certeza vai se concretizar no domingo à noite: o vencedor terá pela frente um país dividido. Esta é a terceira eleição presidencial consecutiva em que o antagonismo entre lulismo e bolsonarismo ocupa o centro da disputa. A polarização está consolidada, ao tempo que os partidos de centro perderam espaço e não conseguiram apresentar uma alternativa capaz de mobilizar apoio popular suficiente para romper a lógica dos dois campos.

O Brasil conhece outros extremos políticos profundos. Getulistas e antigetulistas marcaram boa parte da história política nacional. Durante o regime militar, ser oposição podia custar a liberdade e até a vida. Com a redemocratização, PT e PSDB passaram a disputar o Planalto em embates duros, com acusações e divergências ideológicas. Hoje, aquela polarização parece menos intensa diante da hostilidade que marca a relação entre lulistas e bolsonaristas.

Só que há uma diferença importante entre disputar o poder e tratar o adversário como inimigo. A democracia pressupõe que os dois lados reconheçam a legitimidade um do outro, inclusive quando o resultado desagrada. O presidente eleito terá de lidar com esse quadro. Governar exige negociar, ouvir e tomar decisões que afetam também quem votou no concorrente. A apuração acaba no domingo, mas a divisão que esta eleição expôs continuará na segunda-feira. Reduzi-la será um dos maiores desafios do próximo governo.



