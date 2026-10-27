Artistas pró-Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia sido ultrapassado por seu oponente Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição para presidente da República. A virada histórica, ocorrida na segunda etapa do pleito, veio no embalo das manifestações de rua no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador e Brasília, promovidas por estudantes, torcidas organizadas de clubes e, obviamente, pela atuação deputado André Janones, mineiro de Ituiutaba, da Rede Sustentabilidade, comandante do virtual Exército de Lula.

Também viralizou o jingle, parceria de Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, cujo refrão diz: "Bora, bora, bora, Lula/ Bora, virar/ Nosso povo tá na rua/ A mudança continua". A esse forró se juntou Vermelho, hino do Garantido, boi-bumbá rival do Caprichoso, no Festival de Parintins, na região do Amazonas.

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Os versos iniciais da letra, criação de Chico da Silva, dizem: "A cor do meu batuque tem o toque/ E a cor da minha voz/ Vermelho, vermelhaço/Vermelhusco, vermelhante/ Vermelhão, vermelhão/ O velho comunista se aliançou/ Ao rubro do rubor do meu amor/ O brilho do meu canto tem o tom/E a expressão da minha cor/Vermelho..."

No ato ocorrido na área entre a Cinelândia e a Lapa, no domingo, houve a participação da nata da música popular brasileira, representada por Chico Buarque de Hollanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Martinho da Vila, Djavan, Maria Bethânia, Tony Bellotto (Titãs), Lenine, Daniela Mercury, Zélia Duncan, Evandro Mesquita e outras vozes da nova geração. Entre elas, as de Pabllo Vittar, Maria Gadú, Luedji Luna, Baco Exu do Blues, Russo Passapusso (BaianaSystem), Zé Ibarra e Flora Matos, filha do baiano-brasilense Renato Matos. A eles se juntaram a produtora Paula Lavigne, os atores Bruno Gagliasso e Humberto Carrão e as atrizes Bruna Marquezine e Luana Piovani.

Eles levaram a multidão a fazer coro, ao ouvir algumas das mais belas composições da MPB, cuja sonoridade se espalhou pelo centro da Cidade Maravilhosa. De alguma forma, essas canções contribuíram para a sintonia dos espectadores com as mensagens pró-Lula.



