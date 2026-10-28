Democracia soberana

A história se repete. Dizem que se conhece o fruto pela árvore. No domingo, assim que a apuração foi finalizada, Flávio Bolsonaro fez um discurso incendiário, no qual afirmou que não reconhecerá o resultado. Chegou a utilizar o termo "sacanagem". Menos de 48 horas depois de obter 59 milhões de votos, fugiu com a família para os EUA. Os políticos com alma de estadista costumam admitir a derrota e telefonar imediatamente para o adversário, a fim de parabenizá-lo e de desejar-lhe sucesso na condução do país. Flávio fez o oposto do que garantiu durante o debate na TV Globo, na última sexta-feira.

Avisou que pediria a anulação do pleito. No dia seguinte, mudou a tática e prometeu solicitar a revogação da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin. Também prometeu que não "desistiria do Brasil". Mais uma vez, palavras ao vento. Os próprios aliados admitiam que a chance de cancelar a votação seria praticamente nula. Em um primeiro momento, se Flávio esperava uma solidariedade irrestrita dos Estados Unidos, ela não veio. Donald Trump sinalizou que a eleição brasileira parecia ter sido "manipulada" e, ao mesmo tempo, disse que gosta de Lula.

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Enquanto escrevo esse artigo, leio que Flávio está voando para os Estados Unidos, acompanhado da esposa e das duas filhas. Menos de 48 horas depois de uma virada histórica de Lula, que interrompeu a escalada direitista e ultraconservadora na América do Sul. Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia são nações comandadas por líderes desse espectro. O triunfo do ex-torneiro mecânico também limitou os planos de Trump de estender o seu Escudo das Américas para todo o subcontinente, bem como negociar as chamadas "terras raras" do Brasil.

Durante toda a campanha, Lula defendeu a soberania nacional e denunciou o intento de entreguismo de riquezas do país por parte do clã Bolsonaro. Sintomático que até mesmo expoentes da direita sul-americana parabenizaram Lula pelo triunfo, enquanto Trump e o argentino Javier Milei permaneceram no silêncio — as reações somente vieram na tarde de segunda-feira. Milei silenciou sobre a vitória do petista. O fantasma de ações de inteligência e militares dos EUA na região, pactuadas pelo Escudo das Américas, foi exorcizado pelo triunfo lulista. Trump encontrará as portas do Brasil fechadas para eventuais operações contra o narcotráfico.

Além do apreço pela soberania, os eleitores enviaram um recado às urnas: a democracia precisa ser protegida até as últimas consequências. A tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 causou traumas em uma sociedade que lutou com sangue e suor pelo fim da ditadura militar. A maioria dos brasileiros não tolera qualquer expectativa de retorno do autoritarismo nem de entreguismo. A maioria também não tolera que pretensos candidatos a presidente adotem uma postura como a de Flávio, de não provarem sua inocência na Justiça. No domingo, o recado das urnas foi dado. De forma clara, inequívoca e contundente.



