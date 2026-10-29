Saudosismo tóxico

Leomar Daroncho — procurador do Trabalho

"Toda a beleza do ser humano consiste em se tornar algo melhor do que se foi."

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dentre os registros da campanha eleitoral de 2026, duas cenas tendem a se perpetuar como marcas do enorme esforço necessário para a evolução civilizatória.

Embora caricatas, as encenações do estalo do chicotinho e da condução de um homem negro, com um tridente, acorrentado e conduzido por um homem branco com um agasalho verde e amarelo, remetem ao saudosismo do passado escravocrata do último país das Américas a abolir a escravidão. Os eventos não podem ser ignorados.

Calhou de, entre os dois turnos das eleições de 2026, encontrar-me lendo a obra tida como a mais célebre de Stefan Zweig. Tenho dificuldades em cravar qual o melhor livro do escritor austríaco, mas a obra publicada postumamente, em 1942, é digna do reconhecimento.

Em Autobiografia: o mundo de ontem, Zweig percorre as memórias de um europeu, de origem judia, nascido em 1881, que viveu o auge cultural de Viena, no final do século 20, e a devastação da Europa pelas duas guerras mundiais.

Num dos capítulos, há uma descrição do cenário de surgimento e ascensão de Adolf Hitler: "surgiu inicialmente de forma vaga e sem peso em meio a uma série de agitadores e desordeiros na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial".

O surgimento foi subestimado por intelectuais, imprensa e sociedade da época: "que não conseguiram prever a destruição e o caráter desumano que o regime nazista traria ao poder". Zweig especula que alguns setores consideravam desimportante ou mesmo fomentavam o movimento, secretamente, e "se assustaram depois com a brutalidade e a rapidez com que de repente adquiriu força". Um dia acordaram e "Munique estava nas mãos de Hitler, todos os cargos ocupados, os jornais obrigados com revólveres a anunciar triunfantes o êxito da revolução".

Embora reconheça o próprio comedimento e a aversão à participação em atos públicos, Zweig chegou a causar um leve incômodo a Hitler quando cartazes de sua novela Segredo ardente foram alvo da agitação nazista logo após o Incêndio do Reichstag.

O autor mostra-se saudoso do período de maior sucesso de sua produção literária, quando viveu em Salzburgo logo após a Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1934. Na pequena cidade de então, superando a escassez e destruição material, reencontrara a paz e participava de um círculo de artistas e intelectuais, num ambiente propício ao desenvolvimento cultural, antes da ascensão nazista destruir seu mundo novamente.

"E sempre quando olho para trás e me lembro da cidadezinha, tão cinzenta e deprimida logo depois da guerra, quando me lembro da nossa própria casa em que, morrendo de frio, lutávamos contra a chuva que caía pelo telhado, percebo o que esses benditos anos da paz fizeram pela minha vida. Permitiram que se pudesse voltar a acreditar no mundo, na humanidade".

Em razão do nazismo e da pressão antissemita, Zweig teve seus livros queimados, e a cidadania austríaca revogada. Apátrida, viveu exilado, na Inglaterra, entre 1934 e 1940. Em 1941, estabeleceu-se no Brasil, em Petrópolis, onde teve um fim trágico, juntamente com sua esposa, em 1942.

A palavra "saudade", considerada uma das mais belas da língua portuguesa, normalmente é associada a lembranças boas, remetendo à melancolia pela ausência de alguém, de um lugar ou de uma época. Dados do Ecad registra mais de 15 mil músicas em que a expressão consta no título: Chega de saudade; Saudade da minha terra; Ai que saudade d'ocê; e por aí vai.

Em meio à festa cívica do processo eleitoral, o saudosismo tóxico remete a práticas escravocratas. Representa o despudor que está a desafiar os anseios de humanidade e de convivência numa sociedade que promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades.

São vetores do objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, com o propósito de constituir-se numa sociedade livre, justa e solidária.

Também são fundamentos da nossa República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Assim, também é responsabilidade dos eleitos, para a condução dos interesses comuns, a construção de um ambiente que facilite o diálogo e o entendimento com o amplo espectro de visões e anseios da sociedade e seus representantes do campo democrático. Sem ingenuidade, o humanismo de Zweig convoca ao saudosismo vigilante.



