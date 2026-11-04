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A Trump o que é de Trump

Se perder maioria no Congresso para os democratas, o republicano terá que vestir a carapuça de pato manco

O presidente que se sente no centro do universo sofre uma ameaça quase palpável de corrosão do próprio poder - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
O presidente que se sente no centro do universo sofre uma ameaça quase palpável de corrosão do próprio poder - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Talvez nunca antes na história moderna dos Estados Unidos tenha existido um presidente tão controverso, tão polêmico e tão ambíguo como Donald J. Trump. Sem papas na língua e capaz de emitir sinais difusos — e bastante confusos —, Trump talvez somente tenha como rival o próprio ego. No momento em que escrevo este artigo, o presidente que se sente no centro do universo sofre uma ameaça quase palpável de corrosão do próprio poder.

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Se perder maioria no Congresso para os democratas, o republicano terá que vestir a carapuça de pato manco. Governará praticamente sem poder de fato, refém da Câmara dos Representantes e do Senado até 2028. Se mantiver ao menos o domínio sobre uma das Casas, ainda terá tarefa hercúlea pela frente: reverter a baixa popularidade e enfrentar uma possível recessão da economia norte-americana, provocada, em grande parte, por sua guerra no Irã e sua inflação sobre o preço dos combustíveis.  

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Se não tivesse passado parte de seu governo tentando ser o xerife do mundo e impondo tarifas inclusive a países aliados... Se não tivesse encarnado o papel de boquirroto, ao ameaçar capturar a Groenlândia, invadir o México, fazer bravata contra o Canadá, derrubar o regime de Cuba e mudar até o nome do Golfo do México para Golfo da América...

Se não tivesse se aventurado em uma guerra de incertezas contra o Irã, arrastado por Israel, um aliado histórico... Se não tivesse anunciado com estrondo ao mundo um plano de paz para a Faixa de Gaza que ficou só no papel... Se tivesse cuidado mais da própria economia, talvez Donald Trump vislumbrasse perspectivas melhores em relação à eleição legislativa. Trump é o produto de si mesmo. Um executivo que interpreta o ato de governar como a gestão de uma empresa ou um conglomerado. Um político que não se preocupa com o que fala e com o que faz, por entender que seu poder é ilimitado. 

Se, ao ler este artigo, você souber que os republicanos perderam o controle do Congresso, não se surpreenda. A Trump o que é de Trump: na vida comum, assim como na política, cada um tem o quinhão que merece. Trump terá colhido o que plantou. Se o titular da Casa Branca conseguir manter pelo menos o Senado ou a Câmara dos Representantes, terá contado com uma boa dose de sorte. 

Em qualquer um dos cenários, os dois próximos anos serão complicados para o republicano. Os democratas capitalizarão os desastres políticos do presidente na tentativa de fazer o sucessor de Trump. Se quiser promover um republicano para o próximo mandato da Presidência — e talvez este seja o secretário de Estado, Marco Rubio —, Trump precisará mostrar resultados na segunda metade de seu governo. E voltar a própria atenção para a política interna. Ao tomar posse, em 20 de janeiro de 2025, ele prometeu uma "era de ouro" para os Estados Unidos, mas perdeu-se no proselitismo político e na vaidade. Ficou apenas na promessa.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 04/11/2026 05:00
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