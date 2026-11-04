A Trump o que é de Trump

O presidente que se sente no centro do universo sofre uma ameaça quase palpável de corrosão do próprio poder - (crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Talvez nunca antes na história moderna dos Estados Unidos tenha existido um presidente tão controverso, tão polêmico e tão ambíguo como Donald J. Trump. Sem papas na língua e capaz de emitir sinais difusos — e bastante confusos —, Trump talvez somente tenha como rival o próprio ego. No momento em que escrevo este artigo, o presidente que se sente no centro do universo sofre uma ameaça quase palpável de corrosão do próprio poder.

Se perder maioria no Congresso para os democratas, o republicano terá que vestir a carapuça de pato manco. Governará praticamente sem poder de fato, refém da Câmara dos Representantes e do Senado até 2028. Se mantiver ao menos o domínio sobre uma das Casas, ainda terá tarefa hercúlea pela frente: reverter a baixa popularidade e enfrentar uma possível recessão da economia norte-americana, provocada, em grande parte, por sua guerra no Irã e sua inflação sobre o preço dos combustíveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Se não tivesse passado parte de seu governo tentando ser o xerife do mundo e impondo tarifas inclusive a países aliados... Se não tivesse encarnado o papel de boquirroto, ao ameaçar capturar a Groenlândia, invadir o México, fazer bravata contra o Canadá, derrubar o regime de Cuba e mudar até o nome do Golfo do México para Golfo da América...

Se não tivesse se aventurado em uma guerra de incertezas contra o Irã, arrastado por Israel, um aliado histórico... Se não tivesse anunciado com estrondo ao mundo um plano de paz para a Faixa de Gaza que ficou só no papel... Se tivesse cuidado mais da própria economia, talvez Donald Trump vislumbrasse perspectivas melhores em relação à eleição legislativa. Trump é o produto de si mesmo. Um executivo que interpreta o ato de governar como a gestão de uma empresa ou um conglomerado. Um político que não se preocupa com o que fala e com o que faz, por entender que seu poder é ilimitado.

Se, ao ler este artigo, você souber que os republicanos perderam o controle do Congresso, não se surpreenda. A Trump o que é de Trump: na vida comum, assim como na política, cada um tem o quinhão que merece. Trump terá colhido o que plantou. Se o titular da Casa Branca conseguir manter pelo menos o Senado ou a Câmara dos Representantes, terá contado com uma boa dose de sorte.

Em qualquer um dos cenários, os dois próximos anos serão complicados para o republicano. Os democratas capitalizarão os desastres políticos do presidente na tentativa de fazer o sucessor de Trump. Se quiser promover um republicano para o próximo mandato da Presidência — e talvez este seja o secretário de Estado, Marco Rubio —, Trump precisará mostrar resultados na segunda metade de seu governo. E voltar a própria atenção para a política interna. Ao tomar posse, em 20 de janeiro de 2025, ele prometeu uma "era de ouro" para os Estados Unidos, mas perdeu-se no proselitismo político e na vaidade. Ficou apenas na promessa.



