IA: saúde mental no trabalho?

Carlos Assis — psicólogo clínico, editor do Anuário Saúde Mental nas Empresas e fundador do Instituto Philos Org

Sistemas de Inteligência Artificial (IA) são utilizados em múltiplos ambientes. A adoção massiva dessas tecnologias, porém, exige mudanças profundas na forma como o trabalho é organizado.

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A saúde mental dos colaboradores tornou-se um dos principais pontos de atenção, pois a assimetria entre tecnologia e adaptação humana é um dos principais fatores que contribuem para o aumento da ansiedade, da insegurança profissional e da sensação de inadequação.

Nunca se falou tanto em preocupação com saúde mental no trabalho. E nunca os números de afastamentos por esse motivo estiveram tão altos. Em 2025, o Brasil registrou mais de 4 milhões de afastamentos por incapacidade temporária, sendo mais de meio milhão por transtornos mentais. Ansiedade e depressão figuram entre as 10 maiores causas de afastamento. Em apenas dois anos, o volume de afastamentos por saúde mental cresceu 79%, passando de cerca de 220 mil, em 2023, para mais de 546 mil em 2025.

Todo modelo de IA traz consigo uma antropologia. Uma ideia oriunda de alguém sobre conceitos a respeito de eficiência, de risco, de valor e de comportamento desejáveis, entre outros objetivos importantes. Tudo isso tem implicação direta nos negócios e na experiência humana. Se um algoritmo decide crédito, acesso a emprego, provimento de serviços, visibilidade ou reputação, ele não está apenas processando dados e gerando informações. Ele está reorganizando possibilidades humanas.

A pergunta central deixa de ser “a IA funciona?” e passa a ser “que tipo de sociedade ela está ajudando a construir?”. A questão social ganha novos contornos pois as transformações não são apenas tecnológicas, mas existenciais, culturais e filosóficas.

A IA pode desqualificar trabalhadores, submetê-los à vigilância automatizada e empurrá-los para funções mais rígidas, repetitivas ou subordinadas à velocidade da máquina. A ideia de que produtividade seja critério suficiente para avaliar progresso merece análise aprofundada. Se uma inovação aumenta a margem, mas reduz dignidade, autonomia, formação, participação e sentido do trabalho, ela não deveria ser considerada como de progresso humano completo.

O Anuário Saúde Mental nas Empresas 2026, publicado pelo Instituto Philos Org no Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) , mostra que houve leve recuo no índice geral de promoção da saúde mental pelas grandes empresas no Brasil. A edição deste ano — a quarta desde o início da publicação — mostrou que a avaliação geral sobre a preocupação das maiores corporações do país com bem-estar dos trabalhadores caiu de 8,19 em 2025, para 8,02 neste ano.

Em parte, esse resultado se explica pelo maior rigor metodológico ao considerarmos novas tendências do mercado corporativo, como a vida digital, uso de inteligência artificial, além de avaliação sobre o gerenciamento de riscos psicossociais por parte das empresas.

Não é segredo a resistência das empresas à NR-1, norma que obriga o gerenciamento dos riscos psicossociais no trabalho. Muitas têm pressionado as autoridades para inibir a aplicação da norma, por enxergarem apenas uma exigência de compliance e não uma grande oportunidade de transformação do bem-estar no trabalho e agregação de valor ao negócio.

Arguindo insegurança jurídica, dizem não poder aderir por não haver detalhamento suficiente na legislação. Ora, inúmeros protocolos internacionais amplamente reconhecidos estabelecem os procedimentos em detalhes, mas as empresas seguem tentando anular o rito sem julgar o mérito, em um típico movimento de matar o mensageiro.

Nesse contexto, a própria IA pode se tornar uma ferramenta valiosa de apoio ao ser humano no âmbito da saúde mental no trabalho caso as organizações enxerguem a oportunidade: gerenciar riscos psicossociais, coordenar processos, dar acesso a serviços de saúde, analisar grandes volumes de dados, correlacionar elementos objetivos e subjetivos, disponibilizar informações e conhecimento, dentre outros.

A IA nos obriga a decidir que tipo de humanidade queremos preservar. Se colocarmos a pessoa no centro, podemos reconstruir uma sociedade que usa tecnologia para ampliar dignidade, justiça, relação, trabalho e liberdade.

A pergunta não é apenas como usar IA melhor. É como impedir que o uso da IA atrofie capacidades humanas essenciais. O futuro da educação não deveria ser ensinar máquinas a responder, mas, sim, ensinar humanos a não perderem o desejo e a coragem de pensar.