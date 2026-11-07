O cansaço de novembro e a urgência da ação

Luiz Alberto Silva — Presidente Nacional da Nova Frente Negra Brasileira

Chega o mês de novembro e a engrenagem midiática e institucional entra em looping: todo mundo passa a falar sobre racismo. Confesso que ando cansado da dinâmica ritualística e disciplinar que nos reduz a revisitar, anualmente, figuras históricas como Zumbi, Dandara ou Acotirene. Esses símbolos de resistência são instrumentalizados por um pacto da branquitude que, convenientemente, mexe com a pretitude apenas por 30 dias. Nesse período, os poucos negros validados pelo eurocentrismo ganham assento nos debates, enquanto passam o restante do ano no ostracismo imposto por essa mesma branquitude.

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Por isso, recuso o lugar-comum. Não falarei aqui sobre o antirracismo de fachada ou sobre as engrenagens do pacto racial; prefiro encarar o abismo da chamada reparação histórica. Causa espanto ver certa euforia com uma suposta reparação financeira de R$ 20 bilhões, pagos ao longo de 20 anos — uma verdadeira esmola diante da atrocidade incalculável que foi a escravidão. O Brasil foi a última nação ocidental a abolir o cativeiro. Mas, a bem da verdade, a escravidão nunca foi extinta; ela apenas foi remaquiada. Hoje, manifesta-se na exploração implacável de trabalhadores/as subordinadas/os a algoritmos de aplicativos, em condições que a lei timidamente classifica como subemprego, mas que não passam da velha escravidão nua e crua, adaptada aos "novos tempos".

A eleição de 2026 reafirmou o papel central do povo negro na construção da democracia brasileira e na manutenção de projetos políticos voltados à inclusão e à justiça social. Historicamente a espinha dorsal dos movimentos populares no Brasil, a população negra — que compõe a maioria no país — consolidou-se mais uma vez como a força decisiva na recondução de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.

O apoio expressivo do eleitorado negro a Lula reflete uma memória coletiva de avanços concretos e uma resposta defensiva contra retrocessos. Foi sob governos progressistas que a população preta e parda viu a ampliação de políticas públicas de ação afirmativa, como as cotas nas universidades públicas e nos concursos federais, além do fortalecimento do combate à fome e da valorização do salário mínimo. Das periferias aos territórios quilombolas, a mobilização de base dos movimentos sociais negros atuou no combate à desinformação e no engajamento eleitoral, garantindo a sustentação política do projeto vitorioso.

No entanto, essa aliança histórica não se deu sem tensões e contradições. Ao longo do mandato, importantes setores dos movimentos negros ergueram críticas contundentes à lentidão na pauta da reparação histórica. A regularização e titulação de terras quilombolas seguiu em ritmo lento, a violência policial contra a juventude negra continuou em patamares alarmantes e os mecanismos institucionais de reparação econômica e social ficaram aquém das expectativas geradas no início da gestão.

Outro ponto de forte desgaste foi a representatividade no primeiro escalão do governo. Apesar dos discursos de diversidade, a presença negra nos ministérios permaneceu pontual e vulnerável a trocas de conveniência política. A ausência de uma política afirmativa concreta ou de metas claras para a composição dos ministérios — que mantiveram o poder decisivo e os grandes orçamentos majoritariamente em mãos brancas — gerou insatisfação e a percepção de que a inclusão racial ainda é tratada de forma secundária na distribuição real de poder.

Por fim, a vitória eleitoral renova um pacto marcado por cobranças diretas. A reeleição de Lula carrega a urgência de superar o plano das intenções e avançar em ações estruturais de combate ao racismo. O povo negro garantiu a vitória nas urnas, mas reafirmou sua posição como sujeito político autônomo, exigindo que a reparação histórica e a representatividade nos altos cargos deixem de ser promessas de campanha e se tornem prioridades reais de governo.

Diante disso, nós, pessoas negras, precisamos decretar o fim da era dos debates e das reflexões sem fim; disso o nosso povo já está farto. É hora de transitar para a mobilização concreta, aproveitando o momento político para enxergar o que significa agir a partir de um perigo iminente, que a população negra enfrenta há séculos, anestesiada pela sobrevivência compulsória. Sobreviver já não basta. Precisamos conviver, protagonizar, ocupar espaços de poder e construir a inclusão pelas próprias mãos, sem esperar migalhas de quem mantém esse sistema há séculos. A mudança estrutural exige a nossa união, a projeção de novas expectativas e a consolidação de perspectivas reais de avanço político e financeiro. O futuro do nosso povo depende exclusivamente de nós.