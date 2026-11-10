Brasília merece mais. E nosso compromisso continua

Leandro Grass — professor, sociólogo e mestre em sustentabilidade. Foi deputado distrital, presidente nacional do Iphan e candidato ao governo do DF em 2022 e 2026

Há momentos na vida pública em que agradecer vem antes de qualquer análise. Quero começar agradecendo, de coração, aos 739.130 cidadãos e cidadãs do DF que confiaram em mim no segundo turno. Cada voto carrega uma esperança, uma expectativa e também uma cobrança. E essa responsabilidade não termina com a apuração das urnas.

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Agradeço a quem caminhou conosco, abriu a porta de casa, parou para conversar na feira, na rua, na rodoviária e compartilhou suas dificuldades e sonhos. Foi uma campanha feita com trabalho, diálogo e disposição para ouvir. Saio dela ainda mais convencido de que o Distrito Federal sabe muito bem do que precisa. O que falta é que as necessidades da população se tornem, de fato, prioridade de governo.

Respeito o resultado das urnas. A democracia é feita de vitórias e derrotas, e quem venceu tem legitimidade para governar. Desejo, sinceramente, que a governadora Celina Leão acerte, porque, quando o governo erra, quem paga a conta é a população. Mas desejar que acerte não significa silenciar diante dos problemas. Significa acompanhar de perto, fiscalizar e cobrar resultados.

Durante a campanha, percorri as regiões do DF e ouvi relatos que nem sempre aparecem nas estatísticas. Uma das queixas mais frequentes não era apenas a falta de uma obra pública. Era a sensação de que o serviço público chega tarde, funciona mal ou simplesmente não chega. Isso aparece na espera por consultas, exames e cirurgias, nas horas perdidas no transporte, na demora para regularizar moradias e na falta de oportunidades para quem está começando a vida profissional.

Esses problemas não são novos, mas poderiam ser evitados. São consequência de escolhas políticas, orçamentárias e de gestão. E as escolhas podem ser revistas. A isso se soma uma preocupante crise de confiança nas instituições públicas. O caso envolvendo o BRB e o Banco Master, ainda sob investigação, exige esclarecimentos, transparência e rigor na apuração de responsabilidades. Um banco público estratégico para o desenvolvimento do DF não pode ter seu futuro comprometido por decisões tomadas sem o devido controle e sem prestação de contas à sociedade.

Apesar de tantos desafios, continuo acreditando que Brasília pode ser um exemplo para o Brasil. Temos universidades, instituições e empresas de excelência, servidores qualificados, uma juventude criativa, uma cultura viva em nossas comunidades e enorme potencial para ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável.

Somos patrimônio cultural da humanidade e símbolo de um país que ousou planejar seu futuro. Esse potencial continua presente, mas precisa ser colocado a serviço de toda a população.

Para que o DF seja uma referência nacional, precisamos recuperar a credibilidade da gestão pública. Promessas devem se transformar em compromissos verificáveis, com metas, prazos e recursos definidos. Precisamos de transparência sobre filas da saúde, contratos, obras e gastos públicos. De competência técnica, em vez de indicações orientadas apenas por conveniências pessoais. De planejamento que ultrapasse os limites de um mandato e considere a realidade metropolitana de Brasília, integrada às cidades do Entorno.

A participação social também é indispensável. Uma cidade não se governa apenas de dentro dos gabinetes. Quem vive os problemas precisa participar das decisões, do planejamento à avaliação das políticas públicas. A democracia não se esgota no voto.

É nesse espírito que me sinto na obrigação de fiscalizar e cobrar. Faço isso em nome de cada pessoa que votou em mim, mas também de quem fez outra escolha e enfrenta as mesmas dificuldades. Não farei oposição ao Distrito Federal. Farei oposição ao que estiver errado, com independência para criticar e responsabilidade para reconhecer o que estiver certo.

Vou acompanhar os compromissos assumidos por Celina e voltar aos lugares que visitamos para verificar o que mudou. Quero reunir especialistas, movimentos sociais, servidores e moradores para construir alternativas concretas. Porque não basta denunciar problemas. É preciso apresentar soluções e mostrar que existem outros caminhos para Brasília.

Sou professor e aprendi que as mudanças mais importantes não acontecem de uma hora para outra, nem dependem de uma única pessoa. Exigem persistência, diálogo e trabalho coletivo. Aos que confiaram em mim, reafirmo minha gratidão e minha responsabilidade. Aos que fizeram outra escolha, meu respeito. Brasília é nossa casa comum, e seu futuro precisa ser construído com todos. Seguirei presente, ouvindo, propondo e cobrando, porque esta cidade merece mais.

A eleição terminou. O compromisso com Brasília, não.



