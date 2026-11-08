O Enem de hoje e os que virão

A versão 2026 do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) começa hoje com o desafio de corresponder, ao mesmo tempo, a demandas tradicionais — como a logística exigida para aplicar uma avaliação em todo o território nacional de forma segura — e a expectativas mais dinâmicas — entre elas, a cobrança por maior conexão com perspectivas vocacionais. É inconteste que, nos seus quase 30 anos de existência, a iniciativa tem capítulo revolucionário na história da educação brasileira, democratizando o acesso ao ensino superior. E, como toda boa política pública, precisa se adaptar a mudanças de contexto para garantir continuidade.

Há um processo de mudanças estruturais que começa neste ano, é imprescindível ressaltar. Ainda que não haja agora alterações na estrutura geral da prova objetiva e da redação a serem aplicadas, de partida existem pontos que positivamente chamam a atenção. Um deles é o número de inscrições confirmadas. É o maior dos últimos cinco anos: 5.051.345 — um crescimento de 5% em relação a 2025 e de 25% em comparação a 2023, quando se esperava uma retomada mais expressiva na dinâmica do exame impactada pela pandemia de covid-19.

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A inscrição automática dos concluintes do ensino médio na rede pública — iniciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e concluída pelo estudante, uma das novidades deste ano — certamente contribuiu para aumentar as candidaturas. Mas há uma distância entre confirmar a participação e, de fato, submeter-se a um exame que se estende por dois dias não consecutivos.

Nesse sentido, o governo federal acerta ao incluir 10 mil novos locais para a prova de hoje e do próximo domingo, na tentativa de facilitar o deslocamento dos estudantes. Sobram relatos, em edições anteriores, de inscritos barrados nos portões fechados depois de enfrentarem dificuldades no transporte coletivo. Rigidez no cumprimento de prazos e horários é imprescindível para qualquer seleção que pretende ser reconhecida pela seriedade nos processos adotados; igualdade de acesso, também. Mais ainda em um momento de ampliação de funcionalidades.

Decreto de março deste ano determina que, além de ser utilizado para acesso à educação superior e a certificação de conclusão do ensino médio, o Enem passe a ser instrumento de avaliação da qualidade da educação básica por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). No futuro, o desempenho nas provas será considerado na destinação de verbas. A integração com o Saeb começa a valer neste ano. Para 2028, estão previstas mudanças na redação e na prova objetiva e a adoção de uma matriz de referência compatível com a Base Nacional Comum Curricular e a Política Nacional do Novo Ensino Médio.

Ainda que reformulações venham sendo cobradas, o "novo Enem" desperta também preocupação entre especialistas — teme-se, por exemplo, que o resultado do exame crie uma espécie de ranking simplificado das escolas e que adaptações nas provas favoreçam conteúdos não lecionados em instituições de ensino públicas. Os alertas precisam ser considerados. Quando se tem um legado de sucesso, as expectativas são de que as mudanças sejam evolutivas, de correções de erros — não de acirramento de desigualdades. O Brasil tem expertise para isso. Que não abra mão dela no Enem de agora e nos que virão.