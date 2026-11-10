Sem pausa ou retrocesso na COP31

Durante as próximas duas semanas, a crise climática ganha espaço na pauta de negociações entre países em razão da 31ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas — pela primeira vez, sob liderança compartilhada: Turquia e Austrália. O ineditismo se dá por um impasse diplomático; nenhum dos dois agora anfitriões abriu mão da candidatura para sediar o evento. Considerando o nível de gravidade em que o planeta se encontra, seria vital que, a partir de agora, o consenso prevaleça.

O que não faltam são evidências pelo fim das discordâncias. O mundo que discute a mitigação dos efeitos do aquecimento global enfrenta uma crise energética sem precedentes, alimentada sobretudo pelas guerras na Ucrânia e no Irã. A última afeta o que especialistas chamam de "artéria" da indústria petrolífera, o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. O cenário de prolongamento de conflitos, cessar-fogos frágeis e negociações intermitentes deixa o planeta em constante estado de vigilância.

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A COP31 também se dá na esteira de tragédias causadas por extremos climáticos, como a avalanche de pedras e gelo que matou mais de 1,3 mil pessoas na fronteira entre Nepal e China, em agosto, e um verão letal na Europa, com ao menos 50 mil mortes. Há ainda a previsão de que o El Niño em curso seja um dos mais intensos e devastadores desde 1950, causando 450 mil óbitos em todo o planeta até fevereiro de 2027, sendo 13,3 mil no Brasil, segundo estimativa do Laboratório dos Impactos do Clima da Universidade de Chicago.

Tudo isso em um momento de percepção de que o Acordo de Paris pode ter fracassado. Em setembro, a ONU admitiu, pela primeira vez, que a meta mais ambiciosa do tratado internacional firmado em 2015 — de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais — não será cumprida no curto prazo. Não se trata de fim dos tempos, se encarregou de enfatizar as Nações Unidas. Mas de motivo para gerenciar o "overshoot" (extrapolação temporária da temperatura) e, mais à frente, trazer a temperatura de volta ao patamar traçado há 11 anos.

O tempo e a resiliência da Terra, portanto, urgem, e a Conferência do Clima tem que trabalhar a favor dessas variáveis. "A urgência deste momento deve nos impulsionar a agir. O aquecimento global já está custando caro ao planeta", enfatizou Simon Stiell, principal autoridade da ONU para questões climáticas, ontem, no discurso de abertura. Não se trata de trabalho fácil. Há um impasse histórico em relação ao financiamento das ações climáticas e a ausência dos Estados Unidos, sob a batuta de Donald Trump, na mesa de negociação, entre outros desafios. Mas imobilizar-se diante deles e fechar os olhos para os sinais de urgência dados rotineiramente pelo planeta.

Nesse sentido, a ideia de que a COP31 será conhecida como a conferência da eletrificação — em que os representantes de quase 200 países concordem com o compromisso voluntário de aumentar a participação da eletricidade no consumo final de energia global para 35% até 2035 — é bem-vinda, mas não suficiente. A lista de prioridades é grande: gestão dos oceanos, estímulo a bioeconomia, mercado de carbono, transição dos combustíveis fósseis. Turquia e Austrália sediam um evento que sucede uma conferência, no Brasil, que, ainda com dificuldades, se destacou por avanços pontuais, como o Fundo das Florestas Tropicais e a inclusão do debate sobre saúde na programação principal. A nova COP deve seguir adiante, não pode terminar marcada por pausa ou retrocessos.



