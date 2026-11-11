Entre Belém e Antália: o legado da COP30 deve chegar aos territórios

Jorge Meza — representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil

As Conferências das Partes sobre o clima são fundamentais para impulsionar a cooperação, construir consensos, estabelecer compromissos e mobilizar a comunidade internacional em torno de soluções concretas. No entanto, o sucesso da ação climática não pode ser medido apenas pelo que é anunciado durante essas duas semanas. Sua medida mais importante vem depois: o que efetivamente muda nos territórios e na vida das pessoas e do planeta.

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A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, em 2025, aproximou a agenda climática das florestas, da agricultura e dos sistemas agroalimentares. Demonstrou que produzir alimentos, conservar a biodiversidade, restaurar terras e fortalecer a agricultura familiar não são agendas paralelas à ação climática. São parte da solução.

A experiência em Belém também deixou instrumentos concretos. Entre eles, estão iniciativas lideradas pelo Brasil e apoiadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), criado para gerar incentivos financeiros de longo prazo para a conservação das florestas tropicais; a iniciativa Raiz (Resilient Agriculture Investment for Net-Zero Land Degradation), destinada a mobilizar investimentos para recuperar terras agrícolas degradadas e promover uma agricultura mais sustentável; e a iniciativa Terra (Together for the Expansion of Resilient and Restorative Agroforestry), uma plataforma voltada à ampliação da agroecologia e dos sistemas agroflorestais entre agricultores familiares.

Outro legado foi o Chamado à Ação sobre Manejo Integrado do Fogo e Resiliência aos Incêndios Florestais, que busca substituir uma lógica centrada na resposta aos incêndios por uma estratégia de prevenção, preparação e manejo integrado, incorporando também os conhecimentos e as práticas dos Povos Indígenas e das comunidades locais.

Agora vem a parte mais difícil: transformar os compromissos em ação. Isso passa pelo financiamento e pela implementação de políticas públicas capazes de produzir resultados concretos nos territórios.

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Antália, será uma oportunidade para medir esses avanços. A Presidência turca vem posicionando o encontro como uma COP orientada à implementação, com ênfase em soluções concretas, escaláveis e inclusivas.

Os sistemas agroalimentares voltarão a ocupar um espaço relevante nessa conferência, com temas como agricultura e alimentação, além de oceanos, mares, natureza e uso da terra. Será fundamental avançar na discussão sobre a ampliação do financiamento para a transformação dos sistemas agroalimentares, especialmente para medidas de adaptação, recuperação de terras degradadas e desenvolvimento dos pequenos produtores.

Já é possível identificar alguns avanços. Os 19 países da Plataforma de Ação Climática na Agricultura da América Latina e do Caribe (Placa), mecanismo regional de cooperação liderado pelos próprios países e presidido este ano pelo Brasil, aprovaram o Plano de Trabalho 2026-2027 e um roteiro regional rumo à COP31. A Placa é o espaço de articulação no qual os ministérios da Agricultura, com a FAO atuando como secretaria, promovem o intercâmbio entre países, a cooperação Sul-Sul e a construção de posições comuns sobre agricultura e mudança do clima. Desde 2018, cerca de US$ 700 milhões provenientes do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF) e do Fundo Verde para o Clima (GCF) foram mobilizados, com assistência técnica da FAO, para programas em 32 países.

O TFFF, que saiu da COP30 com aproximadamente US$ 6,7 bilhões em compromissos, alcançou cerca de US$ 7,3 bilhões em setembro de 2026. A iniciativa Raiz avançou no desenvolvimento de instrumentos para identificar terras agrícolas vulneráveis e orientar investimentos. A iniciativa Terra trabalhou na construção de uma metodologia para transformar experiências dispersas de agroecologia e sistemas agroflorestais em transições territoriais coordenadas. Por sua vez, a Agenda para o Manejo Integrado do Fogo, apoiada por 62 países e quatro organizações, avançou com novas diretrizes técnicas e discussões sobre sua implementação.

Os avanços em Belém demonstraram que é possível passar dos compromissos à ação, mas precisamos avançar ainda mais na implementação. Antália pode demonstrar que esses instrumentos funcionam e que a ação pode alcançar escala global. Depois da COP31, o foco deverá estar em garantir que os resultados cheguem aonde realmente importam: aos territórios e às pessoas.



