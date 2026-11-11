O clima não segue mais o roteiro do passado

Novembro, no Brasil, é mês de calor e de chuva de verão. Neste ano, trouxe casaco. Uma frente fria forte e atípica para a época atravessou o país no último fim de semana, e o ar frio alcançou do Sul até Rondônia, o Acre e a Bahia. Houve alerta de geada nas serras do Sul; as capitais do Sudeste, como São Paulo e Belo Horizonte, amanheceram com temperatura de outono; e, em Brasília o aviso era de tempestade com granizo.

O frio chegou na esteira do calor. Dias antes, o Rio de Janeiro enfrentava temperaturas de pleno verão; o Nordeste vivia calor extremo; e o Sul contava os estragos de temporais com tornados, queda de energia e centenas de desabrigados. Em poucos dias, o país passou do abafamento ao agasalho, e do agasalho à tempestade.

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Ninguém esperava por isso. O brasileiro que planejou novembro para o calor foi pego de surpresa, e os próprios meteorologistas descrevem a frente fria como atípica para a época. O El Niño, classificado pelos órgãos oficiais como muito forte e, possivelmente, um dos mais intensos já registrados, explica parte do quadro: mais chuva no Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste; mais calor e seca no Norte e no Nordeste.

A sequência de calor, temporal e frio em poucos dias mostra o resto. Um planeta mais quente é um planeta mais errático, e a soma de um El Niño muito forte com esse pano de fundo produz combinações que as séries históricas não ensinaram a prever. É o novo normal: um mundo em que o clima deixou de seguir o roteiro.

Para encarar isso, o mundo montou, há mais de três décadas, um sistema de conferências — a deste ano, a COP31, tem na liderança Austrália e Turquia. O saldo dessa rotina é uma coleção de declarações, de metas voluntárias e de promessas adiadas, enquanto as emissões continuam subindo e os últimos anos somam os mais quentes já registrados. Enquanto isso, governos pouco se mexem. Reconhecem o problema nos discursos e adiam as decisões que custam: reduzir a dependência dos combustíveis fósseis na velocidade necessária, reorganizar cidades, financiar adaptação em escala.

Uma das autoras do relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) que admitiu recentemente que o cumprimento da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris — de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais — não se dará a curto prazo também reconheceu que nenhum dos planos existentes está preparado para o cenário que se desenha.

A imprevisibilidade veio para ficar, e convém tratá-la como regra. No Brasil, a resposta a cada desastre segue o mesmo roteiro: decreta-se emergência, libera-se verba, e a rotina volta. O que se chama de política climática é, em grande medida, a administração de consequências. Não é suficiente.

Frio em novembro e dezembro e calor intenso em junho ou julho deixaram de ser hipóteses improváveis. O calendário que o brasileiro aprendeu a seguir já não garante o que vem pela frente, e quem planejar cidades, lavouras e redes elétricas com a régua do passado vai errar outra vez.