Nvidia dá um upgrade nas derrotas de Trump

O escândalo da Nvidia aumentou a sequência de más notícias sobre a mesa do presidente Donald Trump, no Salão Oval. Depois da humilhante derrota nas eleições de meio de mandato e do pedido de impeachment contra o "secretário da guerra" Pete Hegseth, o que pode ser um caso de espionagem começa a ganhar forma de episódio de corrupção, no qual o pecado da Casa Branca é o da omissão — ou da conivência ou, ainda, da conveniência.

O Congresso norte-americano pretende puxar uma linha em que estão laçados Trump, o principal executivo da gigante da inteligência artificial, Jensen Huang, e a cabeça de uma obscura empresa sediada em Singapura, Alice Huang — nenhum parentesco entre os dois últimos, os amantes da trama.

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Não é segredo a proximidade de Jensen e Trump, alicerçada em admiração e apoio mútuos. O executivo taiwanês integra a lista de bilionários do Vale do Silício devotos do presidente norte-americano. Em tese, mais um devedor das iniciativas de contenção, pelo governo dos EUA, ao avanço da China na seara cibernética. E é justamente aí que surge o elemento indeterminado da equação: o governo de Pequim.

A empresa da qual Alice é uma das executivas, a Megaspeed International, adquiriu da Nvidia, em poucos anos, mais de US$ 4,8 bilhões em semicondutores e GPUs — circuito eletrônico especializado em cálculos matemáticos simultâneos, projetado originalmente para acelerar a renderização de imagens, gráficos e vídeos. Esse valor estratosférico é considerado desproporcional para o tamanho da empresa.

A firma parece fachada. Estabelecida num dos maiores hubs financeiros mundiais, tem, se muito,10 funcionários. A Megaspeed ergueu e opera data centers em países como Malásia e Indonésia. Os mesmos data centers que vendem a capacidade excedente de processamento para gigantes da China. A Alibaba (comércio eletrônico) e a Tencent (conglomerado de tecnologia) são duas das mais vistosas.

Essa relação próxima com gigantes chineses chamou a atenção do FBI, que fez o óbvio: ligou os pontos. Uma empresa de porte modestíssimo comprou quase US$ 5 bilhões em serviços e equipamentos da Nvidia. Aplicou o material e a tecnologia obtidos em centros de processamento de dados, instalados em países asiáticos não necessariamente alinhados aos norte-americanos. E esses data centers têm, pelo menos, dois brutamontes chineses entre os principais clientes. Tais argumentos foram levados a Trump. E, neste momento, o presidente pecou.

Há a suspeita de que o relacionamento amoroso de Jensen e Alice não passe de uma explicação simplória, mas ao gosto das tramas de espionagem, para encobrir uma parceria. A Nvidia utilizaria o ambiente de negócios nos EUA para desenvolver e vender, via Megaspeed, elementos fundamentais ao avanço da indústria de tecnologia chinesa. E muita gente saberia disso.

Desde 2022, Washington proíbe a exportação de microprocessadores e GPUs de última geração para a China. A restrição serve à tentativa de impedir que Pequim se desenvolva, sobretudo militarmente.

O Congresso norte-americano pretende mergulhar nesse caldo. Trump recebeu os primeiros relatórios de inteligência detalhando o caso da Nvidia em outubro de 2025. A situação, porém, piora. Em maio passado, um memorando sigiloso supervisionado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, circulou no alto escalão do governo alertando para o risco da conexão da empresa de Jensen com a Megaspeed. Mesmo alertado, o presidente nada fez. A explicação da inação: não desestabilizar os negócios da gigante de chips ou afetar a liderança norte-americana em inteligência artificial. A pergunta incômoda: "For free"?

À época, Trump estava convicto de que manteria o controle do Congresso. Errou a previsão e usa sua Truth Social para desqualificar as eleições e negar a derrota. Diversionismo pobre para atiçar a base radical. Só que incapaz de frear um processo que pode abreviar seu mandato.



