Eleições americanas e aprofundamento da representatividade

Daniel A. de Azevedo - Professor de geografia política do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília (UnB)

O final do ano de 2026 entrou, seguramente, para os livros de história política. Menos de duas semanas depois da impressionante virada no segundo turno nas eleições brasileiras, vemos uma expressiva vitória democrata para o Legislativo federal (deputados e senadores) e os Executivos estaduais (governadores) nos Estados Unidos. Se Donald Trump estiver certo e as pessoas foram votar pensando que seu rosto estava na urna, o recado dado pelos cidadãos americanos foi claro sobre seu governo atual.

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Porém, mais do que o número absoluto de cadeiras conquistadas em diferentes cargos, chamou a atenção a quantidade de "primeiras vezes na história" nessas eleições. Para o Senado, em New Hampshire, foi eleito o primeiro homem assumidamente gay; em Michigan, o primeiro senador muçulmano; enquanto, em Minnesota, a primeira senadora indígena. Para governar os estados, o Novo México, com a primeira mulher indígena eleita governadora no país; a Geórgia, com a primeira governadora negra dos Estados Unidos; e o Texas, com a primeira pessoa de origem hispânica eleita para o cargo, são casos marcantes. Se incluíssemos os deputados federais, a lista aumentaria consideravelmente.

Tão logo esses resultados saíram, as análises apontaram para o importante crescimento da representatividade, ligado ao avanço do Partido Democrata. Grupos historicamente marginalizados na política americana (e, infelizmente, não só nela) chegaram a cargos do alto escalão institucional, passando por filtros partidários e ganhando os votos necessários para derrotar adversários, muitas vezes, ligados aos grupos sociais tradicionalmente dominantes naquela sociedade. É na ideia de "representatividade" que queria me focar neste texto.

É comum ouvir das militâncias dos partidos e movimentos sociais que há uma "sub-representação" de grupos sociais na política, como aqueles dos quais esses novos eleitos fazem parte. Historicamente um espaço de homens brancos heterossexuais cristãos, o Congresso se diversifica com a chegada desses grupos. Essa ideia de representação política é famosa na literatura acadêmica, denominada representação-espelho ou descritiva, mas há importantes reflexões que precisamos fazer sobre ela.

A defesa de que o Parlamento representa também corpos da sociedade — ou seja, se há uma certa porcentagem de um grupo na sociedade, haveria a necessidade de porcentagem similar existir nos cargos — é criticada na literatura. Hanna Pitkin, referência no debate sobre representação, apontava os limites desse tipo de representação: quais grupos sociais e suas inúmeras interseções deveriam estar presentes no parlamento? Além disso, é possível dizer que existe uma pauta que una todos os indivíduos desse grupo? Um corpo é, consequentemente, possuidor de uma ideia com a qual todos os indivíduos desse grupo concordam?

Confundir identidade e opinião política pode nos impedir de olhar para outros casos interessantes dessas eleições. Na Flórida, foi eleito o primeiro governador negro, porém do Partido Republicano. No Tennessee, a primeira mulher eleita governadora também é do partido de Donald Trump. Esses casos se juntam aos deputados federais de origem indígena do Partido Republicano reeleitos. Assim como há diversidade de posições políticas entre homens brancos, ela existe entre mulheres, negros, indígenas e homossexuais. Apesar de cerca de 90% dos eleitores negros terem votado nos democratas para a Câmara, segundo a Associated Press, há uma parcela que não o fez. Esses casos podem até fugir à regra, mas não devem ser ignorados: revelam a complexidade das posições políticas dentro de grupos sociais. Por que, por exemplo, um político negro deveria ser visto como alguém que "não defende os negros" por pertencer ao Partido Republicano? Homossexuais não podem defender pautas liberais de direita, por exemplo? Mulheres não podem ser conservadoras?

A contribuição da autora Iris Marion Young sobre a diferença nos ajuda a compreender essa questão. A presença dessas pessoas no parlamento importa porque suas posições nas relações sociais e suas trajetórias de vida trazem perspectivas distintas para o debate, e não porque representam um suposto grupo homogêneo. Compartilhar experiências de discriminação não significa concordar sobre suas causas ou sobre as políticas necessárias para enfrentá-las. Isso não impede a crítica às propostas de qualquer eleito, mas exige que ela se dirija à sua atuação, sem determinar quem seria um representante "verdadeiro" pela identidade que carrega. No parlamento brasileiro, por exemplo, há muitas mulheres contrárias à legalização do aborto — vide a nova bancada do Distrito Federal no Senado, a primeira do país formada exclusivamente por três mulheres, todas elas de partidos conservadores.

Nestas eleições americanas, precisamos olhar para a diversidade de corpos e de ideias que ganhou força. A eleição de Nithya Raman, em Los Angeles, e Janeese Lewis George, em Washington, ambas da ala socialista do campo democrata, também chama a atenção. O aprofundamento da representatividade está tanto na chegada de grupos historicamente excluídos quanto no reconhecimento da diversidade política entre seus integrantes. Se a presença de diferentes corpos importa, o direito dessas pessoas a defender ideias distintas também precisa importar.