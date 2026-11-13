Brasília precisa manter uma ligação aérea direta com os Estados Unidos

Paco Britto — secretário de Relações Internacionais do Governo do Distrito Federal

A GOL anunciou que suspenderá, a partir de fevereiro de 2027, os voos sem escalas de Brasília para Miami e Orlando. Com a medida, a capital do Brasil ficará sem ligação aérea direta com os Estados Unidos. Defendo que o Distrito Federal comece desde já a negociar a continuidade de, pelo menos, uma dessas rotas. Se a suspensão se confirmar, o trabalho deve prosseguir para viabilizar a retomada.

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Brasília é sede dos Poderes da República e abriga mais de 130 embaixadas, além de organismos internacionais. Uma ligação direta facilita as viagens de famílias, estudantes e empresas brasileiras e torna mais simples a chegada de missões, investidores e visitantes estrangeiros à capital.

A redução dessa conectividade pode repercutir em toda a cadeia produtiva do Distrito Federal: hotéis, restaurantes, bares, comércio, agências de viagens, operadores turísticos, transporte, eventos e até a agricultura e os produtores que abastecem esses estabelecimentos. Menos visitantes podem significar menor circulação de renda, menos oportunidades de negócios e pressão sobre empregos em diferentes setores. Preservar a rota, portanto, também é fortalecer o turismo e a economia regional.

O Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek é o único aeroporto brasileiro com voos diretos e regulares para todas as 26 capitais estaduais do país. Em 2026, durante a Copa do Mundo, a própria GOL escolheu Brasília como seu principal ponto de distribuição de voos para os Estados Unidos naquele período e ampliou a oferta para Miami e Orlando. O terminal também liderou o ranking mundial de pontualidade da Cirium entre aeroportos de médio porte em julho de 2026. Essa posição estratégica amplia o potencial de passageiros das rotas internacionais, pois permite que viajantes de diferentes regiões do Brasil utilizem Brasília como ponto de conexão para os Estados Unidos. A manutenção desses voos, portanto, transcende o interesse regional e contribui para a conectividade internacional do país.

Temos uma razão adicional para agir agora. Brasília será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 e receberá um jogo da Seleção Brasileira no Estádio Nacional em 4 de julho. O torneio torna mais urgente discutir como receber delegações e torcedores. A escolha de uma rota regular, por sua vez, precisa considerar a demanda ao longo de todo o ano.

A GOL atribuiu os ajustes na malha à alta do querosene de aviação. Essa pressão de custos deve fazer parte da negociação. A Secretaria de Relações Internacionais pode articular uma rodada com a Inframerica, a GOL, outras companhias interessadas, o governo federal e o setor produtivo. O primeiro passo é reunir dados de passageiros, ocupação e custos para comparar as rotas e avaliar quais frequências podem se sustentar. Miami merece atenção pelas conexões para outras cidades americanas. Orlando também deve estar na mesa pela demanda turística.

Ainda há tempo para buscar uma solução antes da suspensão anunciada. O Distrito Federal deve aproveitar essa janela e levar às companhias uma proposta concreta para manter pelo menos um voo regular sem escalas entre Brasília e os Estados Unidos. Preservar essa ligação facilita a vida de quem viaja e melhora as condições para a capital receber visitantes e fazer negócios.

Manter Brasília conectada diretamente aos Estados Unidos não é apenas preservar uma rota aérea. É fortalecer o papel da capital federal como centro político, diplomático, econômico e de integração nacional.



